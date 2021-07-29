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Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı - Son Dakika

Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı

29.07.2021 09:39
Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'nin en büyük sanayi projesi olarak nitelendirdiği ve Karacabey sınırlarında inşa edilen 'yeni nesil organize sanayi bölgesi' TEKNOSAB'ta incelemelerde bulundu.

Geçmişten bu yana, ülkemizin öncelikli üretim merkezlerinin başında gelen Karacabey'in teknoloji odaklı gelişim vizyonunun en önemli adımlarından biri olan TEKNOSAB'ta (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi) çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye bağlı Taşpınar Mahallesi'nde hayata geçirilen ve 'yeni nesil organize sanayi bölgesi' olarak, ülkemizin gözbebeği konumunda olan TEKNOSAB'ta incelemelerde bulundu.

Başkan Özkan, ziyarette TEKNOSAB yöneticileriyle de bir araya gelerek, çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin göz bebeği

Özkan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Teknolojik yatırımlarımızın en önemlilerinden bir tanesi Taşpınar Mahallemizde, 8 bin dönümlük bir alanda inşa edilen TEKNOSAB'ta kamulaştırma ve altyapı çalışmalarından sonra, fabrika inşaatlarımız da başlamış durumda. Şu anda 12 fabrikada inşaat çalışmaları başladı. İnşallah en kısa zamanda inşaat faaliyetleri sona erecek ve sonrasında bölgemizde üretim başlayacak. Bunun yanında, yer tahsisi yapılan diğer firmalar ve fabrika sahipleri de inşaat çalışmalarına devam edecek. Türkiye'nin gözbebeği olan, Türkiye'nin en büyük projesi bu. Hem istihdam anlamında bölgemize değer katacak hem de cari açığın azaltılması noktasında hem iç pazara hem de dış pazara hitap edecek devasa bir bölge burası. İnşallah yeni nesil sanayi bölgesi en kısa sürede Karacabey'de kurulmuş olacak. Karacabey Belediyesi olarak, her anlamda çalışmalarımız sürerken, 3T vizyonumuzun önemli parçalarından biri olan teknoloji odaklı çalışmalarımız da kararlı bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Özkan, Karacabey, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı - Son Dakika


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