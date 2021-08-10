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Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir - Son Dakika

Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir

10.08.2021 09:19

Türkiye'de normalleşme adımları sonrası vaka sayıları ciddi oranda artışa geçti. Hükümet aldığı kararla turizm sezonu boyuna genel pandemi tutumunda değişiklik yapmayacak. Eylül ayının ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan tedbirler arasında ise yeni kısıtlamalar veya sokak yasakları bulunmazken, kapalı mekanlara girişlerde PCR testi, aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar tartışılıyor.

Türkiye'de 9 Ağustos itibarıyla vaka sayısı 23 binin üzerine çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 117 oldu. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 140 bin 662'si birinci doz, 29 milyon 637 bin 537'si ikinci doz, 5 milyon 774 bin 462'si üçüncü doz olmak üzere 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.

HÜKÜMET PANDEMİ TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK

Artan vaka sayıları sonrası kısıtlamaların geri dönebileceği konuşulurken, hükümetin turizm sezonu boyunca genel pandemi tutumunda bir değişiklik yapmayacağı öğrenildi. Eylül ayının ikinci yarısından sonra "kapalı mekan" kuralları daha net ortaya çıkacak. Ekim-Kasım aylarında sosyal alanların, okulların, kamu binalarının ve iş yerlerinin kapalı mekanlarının aşılı ve aşısızlar için nasıl kullanılacağına dair kurallar listelenecek.

ÖNCELİK OKULLARI AÇMAK

Öncelik okulların açılmasında olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.

Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirttiler. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor.

VAKALARA BAKILACAK

Yapılan değerlendirmelerde eylülün ikinci yarısından itibaren metropollere göçün tamamlanacağı, vaka artışının bu dönemde önemli olacağı belirtiliyor. Okulların açılmasından önceki bu hareketliliğin sonucuna bakılacak. Vaka sayısındaki değişiklik ve sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına göre yeni değerlendirmeler yapılacak.

KAMUYA TEST ZORUNLULUĞU

Okulların açılacağı tarihe kadar vaka sayısının 30 bini aşacağı ve dalgalanmanın durumuna göre planların revize edileceği belirtiliyor.

3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor.

Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir

COVIRAN Bereket, Hükümet, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir - Son Dakika


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