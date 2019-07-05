Türkiye'nin yenilenebilir enerji görünümü ve 2023 vizyonu görüşüldü
1 saat önce
Aralarında Kütahya Belediyesi'nin de bulunduğu Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin (JKBB) Temmuz ayı Encümen Ankara'da gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
Aralarında Kütahya Belediyesi
'nin de bulunduğu Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin (JKBB) Temmuz ayı Encümen Ankara
'da gerçekleştirildi.
Toplantıda, Türkiye
'nin yenilenebilir enerji görünümü ve 2023 vizyonunun görüşüldüğü ifade edildi.
Toplantıda ayrıca yeni dönemde belediyelere yönelik gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji eğitimlerinin içerikleri görüşülerek karara bağlandı. Bir sonraki encümen toplantısının Afyonkarahisar'da yapılmasına karar verildi. Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) Başkanı Osman Zolan
başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Encümen üyeleri Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek
, Güdül
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, Sındırgı
Belediye Başkanı Ekrem Yavaş
, Aziziye
Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve Kuşadası
Belediye Başkanı Ömer Günel
katıldı. - KÜTAHYA
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