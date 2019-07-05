Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin yenilenebilir enerji görünümü ve 2023 vizyonu görüşüldü
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Türkiye'nin yenilenebilir enerji görünümü ve 2023 vizyonu görüşüldü

1 saat önce

Aralarında Kütahya Belediyesi'nin de bulunduğu Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin (JKBB) Temmuz ayı Encümen Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji görünümü ve 2023 vizyonu görüşüldü, System.String[]
Aralarında Kütahya Belediyesi'nin de bulunduğu Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin (JKBB) Temmuz ayı Encümen Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji görünümü ve 2023 vizyonunun görüşüldüğü ifade edildi.

Toplantıda ayrıca yeni dönemde belediyelere yönelik gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji eğitimlerinin içerikleri görüşülerek karara bağlandı. Bir sonraki encümen toplantısının Afyonkarahisar'da yapılmasına karar verildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Encümen üyeleri Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel katıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
Kütahya, Türkiye, Güncel
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