Türkiye'nin yenilenebilir enerji hamlesi - Son Dakika

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hamlesi

23.04.2021 14:42
Türkiye'nin yenilenebilir enerji hamlesi, System.String[]

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 52'yi aşmasını değerlendiren TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Atılan hızlı adımlar, ülkemizin dışa bağımlılığını rafa kaldıracak" dedi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 52'yi aşmasını değerlendiren TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Atılan hızlı adımlar, ülkemizin dışa bağımlılığını rafa kaldıracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 52,3'e ulaştığını ve bu oranla Avrupa'da 6, dünyada 13'üncü sırada yer aldığımızı açıklaması geniş yankı yaşattı. TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Ülkemizin yenilenebilir enerjide attığı cesur adımlar, dışa bağımlılık konusunu gündemden çıkartmak üzeredir" açıklamasını yaptı.

Sektörde motivasyonu artırdı

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide hızlı adımlarla büyümesinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için hayati önemde olduğunu belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılında 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı hedefini ortaya koyması ve benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğimiz yönündeki açıklaması yenilenebilir enerji sektöründe motivasyonu artırdı. Biz de TEK Enerji olarak, ülkemizin daha yeşil bir ekonomi hedefine ulaşabilmesi noktasında çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'Mega projelerimiz yolda'

Türkiye'nin küresel enerji piyasasında yıldızının her geçen gün daha da parlamasının kendilerini yeni yatırımlar için motive ettiğini de kaydeden İbrahim Şahintaş, "Bilhassa son 10 yılda Hükümetimiz tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve yatırım ortamının desteklenmesine yönelik politikalarla yenilenebilir enerji alanında çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Biz de TEK Enerji olarak bu pozitif gelişmeler ışığında sadece Bursa ile sınırlı kalmayan mega projelere yakın zamanda imza atacağımız için ayrıca heyecanlı ve gururluyuz. Özellikle güneş enerjisi santrallerinin kullanım alanının her geçen gün daha da genişlemesi bizi yeni yatırımlar için tetikliyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda teknolojiye ve kalifiye insan gücüne yatırımlarımızı artırarak yeni projelerle ülke ekonomimize daha fazla katkı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yeşil mutabakat vurgusu

Pandemi sonrası dönemde yeşil mutabakatın tüm dünyanın en önemli gündem başlığı haline geleceğini de belirten Şahintaş, "Özellikle ülkemizin en büyük ticari ortağı niteliğindeki AB ülkeleri, karbon ayak izini yakın takibe alacak. Bu süreçte çevreyle dost ve sürdürülebilir üretim modelleri ön planda olacak. Hızla aksiyon alan firmalar, bu sürecin kazananı olacak. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yapan firmalar, uluslararası rekabet gücünü koruyabilecek. Bu nedenle tüm firmalarımızı başta güneş olmak üzere kendilerine büyük avantaj sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hamlesi
Türkiye'nin yenilenebilir enerji hamlesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin yenilenebilir enerji hamlesi - Son Dakika Ekonomi


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