SPOR Türkiye'nin yenilmez armadası Manisa FK

Kaptan Nizamettin Çalışkan çok iddialıZahit Fındık: Şampiyonluk gelecekBaşarının mimarı Serkan Özbalta"Sadece skor takımı olmayacağız"Başkan Mevlüt Aktan: Biz sevgi kulübüyüzOnur ATIŞ/İZMİR, - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 27 hafta sonunda en yakın rakibine 19 puan fark atarak şampiyonluğa koşan lider Manisa Futbol Kulübü, Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmadı. Profesyonel liglerde mücadele eden 145 takım arasında sezon başından beri namağlup tek ekip olan siyah-seyazlılar, galibiyet sayısı, puan, atılan gol ve averajda da Türkiye'nin en iyisi oldu. Geride kalan 27 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik alan Manisa FK, 71 gol atarken kalesinde sadece 17 gol görüp artı 54 averaja sahip oldu.Tarihinde ilk kez 2018'de 2'nci Lig'e çıkıp aynı sezon Play-Off oynayan, geçen sezon da Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılar sonucu yenilerek 1'inci Lig'in eşiğinden dönen Ege ekibi, bu yıl rekorlar kırdığı şampiyonluk yolunda Halil Onultmak Tesisleri'nin kapılarını ilk kez Demirören Haber Ajansı'na açtı. Siyah-beyazlı futbolculardan takım kaptanı Nizamettin Çalışkan ile golcü Zahit Fındık, Teknik Direktör Serkan Özbalta ve Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan başarının sırrının çok çalışmak, disiplin ve sevgi ortamı olduğunu söyledi.KAPTAN NİZAMETTİN ÇALIŞKAN ÇOK İDDİALIBu sezon 25 lig maçında 8 kez fileleri sarsan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Nizamettin, takımdaki arkadaşlığın üst seviyede olduğunu dile getirdi. Deneyimli oyuncu, "Başarının sırrı birbirine saygı ve sevgi. Hocamız Serkan Özbalta'nın taktik sistemi de çok güçlü. Keşke herkes bu başarımızı görebilseydi, nasıl oynadığımızı izleseydi. Maalesef koronadan dolayı maçlar izlenemedi. Namağlup bir şekilde buraya geldik. Şampiyonluğu hiç maç kaybetmeden getirmek istiyoruz. Seneye de en büyük hedef Süper Lig'e yükselmek olacaktır" dedi.ZAHİT FINDIK: ŞAMPİYONLUK GELECEKForma giydiği 26 maçta 13 gol atarak takımın en skorer oyuncusu olan Zahit de başarının anahtarının disiplin olduğunu söyledi. Şampiyonluk için çok çalıştıklarını vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Sezon başından bu yana disiplini ve çalışmayı elden hiç bırakmadık. Hocamızla her gün dersimize iyi çalışıyoruz. Takımımız ve bizler iyi çalışıyoruz. Bu çok sezon çok şükür goller attım. Ancak gol atmaktan ziyade hedef şampiyon olmak. Çok gol atmışım, az atmışım fark etmez. Benim için önemli olan şampiyonluk. Yeter ki başarı gelsin" yorumunu yaptı.BAŞARININ MİMARI SERKAN ÖZBALTABaşarının baş mimarlarından olan Teknik Direktör Serkan Özbalta, oyuncuların getirdiği sisteme uyum sağladığını ve herkesin istenileni saha içinde verdiğini kaydetti. Geçen sezon Manisa FK'nın Play-Off finalinin ardından travma yaşadığını anlatan Özbalta, "Klişe olacak ancak çalışma, ciddiyet ve oyuncuların organizasyonlarla bize teslim olmaları başarının en büyük paydaları oldu. Oyuncularımız bizlere inandı, güvendi. İstediklerimizi sahaya çok çabuk yansıttı. Bu takım travma yaşadı, bu takım Play-Off'tan 1'inci Lig'e çıkamadı. Ona rağmen pes etmedi" ifadelerini kullandı."SADECE SKOR TAKIMI OLMAYACAĞIZ"Takımın saha dışında da müthiş bir duruş ortaya koyduğunu belirten Özbalta, "Geçen sezonki finalden 28 gün sonra yeni sezon için maça çıktık. Önümüzde çok süre yoktu. Biz antrenmanları kesmedik. Başarıyı yakalayacaksak özverili olmalıydık. Fiziksel ve zihinsel idmanları üst düzey yaptık. Oyuncular verdiklerimizi çok çabuk kavradı. Manisa FK'nın projesi vardı. Benimle çaışmak istediler. Benim kulüp yapısına uygun olduğumu söylediler. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Ancak rehavete kapılmak ne bana ne oyuncularıma yakışır. Gelecek sezon 1'inci Lig'e çıkarsak sadece skor takımı olmayacağız. Oynayacağımız futbolla da taraftarı mest ettiren bir takım olacağız" dedi.BAŞKAN MEVLÜT AKTAN: BİZ SEVGİ KULÜBÜYÜZBaşkan Mevlüt Aktan ise istikrarın başarıda çok büyük etken olduğuna dikkat çekti. "Biz sevgi kulübüyüz" diyen Başkan Aktan, "İşimizi severek yapıyoruz ve sabırlıyız. İyi bir planlama yapıyoruz. Manisa'nın, bu kulübün hedefi her zaman Süper Lig'dir. İddialı olacağız, biz iddialı insanlarız. Tabii ki gelecek yıl da şampiyonluğa oynayacağız. Bunun planlamasını en iyi şekilde yapacağız. Hedefimiz ilk 3 içinde yer almak olacaktır" şeklinde konuştu.BASAMAKLARI TEK TEK ATLIYOR

Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak ilk kez 2015 yılında 3'üncü Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, bu ligdeki 3 yıllık mücadelesinin ardından 2018'de adını yine ilk kez 2'nci Lig'e yazdırdı. 2'nci Lig'de son iki sezonda Play-Off oynayan, geçen sezon uzun süre lider götürdüğü ligde Play-Off finalinde seri penaltılarla hayal kırıklığı yaşayan kulüp, bu sezon ise istatistiklere damga vurdu. Manisa temsilcisi 2019 yılı yaz aylarında şirketleşirken yeşil-beyaz olan renklerini siyah-beyaz, adını da Manisa Futbol Kulübü olarak değiştirdi. Manisa FK, önce 1'inci Lig'e çıkıp ardından bir dönem Manisaspor'un yer aldığı Süper Lig'de kenti temsil etmeyi hedefliyor.