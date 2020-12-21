Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor - Son Dakika

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor

21.12.2020 14:43
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada adası Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada adası Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyor. Ulaşımın kayıklarla sağlandığı ada her mevsim görülmesi gereken yerlerden biri. Ayrıca ilçede bulunan Kızıldağ Milli Parkı da temiz havasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı, Karakaya köyü ve Mada adası, oksijen deposu ve doğal güzellikleriyle görülmesi gereken yerlerden birkaçını oluşturuyor. Kızıldağ Milli Parkı, ilçe merkezine 6 kilometre mesafede olup, mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle milli parkın temiz havası, oksijen açısından oldukça zengin. Ayrıca mavi sedirleri ile tanınan milli parkta, ardıç, karaçam, köknar, meşe, kavak, söğüt ve ıhlamur topluluklarına da rastlanıyor. Milli parka daha çok rekreasyon ve sağlık amaçlı ziyaret ediliyor.

Kızıldağ Milli Parkı, güneyinde Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Beyşehir Gölü'nü kucaklıyor. Gölden esen güney rüzgarları Bebik Vadisi ile Yertutan Mevkii'nden geçerek milli parka ulaşıyor. Bu nedenle bol oksijenli temiz havası parkın cazibesini artırıyor.

Karayaka köyü muhteşem bir manzara sahip

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Karayaka köyü Beyşehir Gölü kenarında bulunuyor. Köye, Kızıldağ Milli Parkı'ndan yürüyerek ya da araçla ulaşılabiliyor. Klasik bir Anadolu köyü olan Karayaka'nın Beyşehir Gölü kıyısındaki otlakları üzerindeki kayıklar, göle karşı ilginç bir manzara oluşturuyor. Bölge yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek için muhteşem bir manzaraya sahip.

Türkiye'nin yerleşim yeri olan tek göl adası

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası her mevsim görülmesi gereken yerlerden biri. Adaya tek ulaşım yolu kayıklar. Ada sakinlerinin sıra sıra yanaştırdığı mavi kayıklar adada yaşayanlar için oldukça önem arz ediyor. - ISPARTA

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor

Mada Adası, Isparta, Türkiye, Susuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası 'Mada' her mevsim farklı bir renk sunuyor - Son Dakika


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