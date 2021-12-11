Türkiye'nin yerli enerji hamlesi - Son Dakika

Milli enerji hamlesini başlatan Türkiye, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını sürdürüyor..

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Sakarya Gaz Sahası'ndaki

Türkali-1 kuyusundaki çalışmalara ilişkin yeni

görüntüler paylaştı..

"Nasıl çalışıyoruz?",

mesajıyla paylaşılan görüntülerde, deniz tabanında yapılan doğal gaz

arama faaliyetlerine yer verildi..

Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, karış karış taradığı Karadeniz'de umutları boşa çıkarrmadı. Fatih, toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi ile Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.