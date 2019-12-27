Türkiye'nin yerli otomobili - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli otomobili

6 saat önce

Türkiye tarafından üretilmesi planlanan iki elektrikli aracın prototipi, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Türkiye tarafından üretilmesi planlanan iki elektrikli aracın prototipi, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı. Elektrikli yerli otomobilin 2022'de seri üretime geçmesi planlanıyor. Yerli elektrikli otomobil fabrikası Türkiye'nin otomotiv başkenti olarak bilinen Bursa'da kurulacak ve yatırım tutarı 22 milyar TL olacak.

Türkiye'nin yerli otomobili

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:47 
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