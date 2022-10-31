Yerli otomobil Togg, 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor? Bakan Varank hızlandı, muhabir heyecandan koltuğa yapıştı - Son Dakika
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Yerli otomobil Togg, 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor? Bakan Varank hızlandı, muhabir heyecandan koltuğa yapıştı

31.10.2022 11:19

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, bantlardan inerek seri üretime başladı. Büyük heyecan yaratan bu gelişmenin ardından herkes yerli otomobilin özelliklerini merak etmeye başladı. Bakan Varank'la birlikte aracı seyir halindeyken test eden Show Haber muhabiri, "100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor?" sorusunu sorduktan sonra yaşananlar ise ekran başındakileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerası resmen başladı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, ''60 yıllık hayal gerçek oldu'' dedi.

DENEME SÜRÜŞÜNDE HIZ TESTİ

Peki bu aracın özellikleri neler? Konuyla ilgili başarılı bir yayına imza atan Show Haber muhabiri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte deneme sürüşüne katıldı. Kameralarla kayıt altına alınan deneme sürüşü, ilginç anlara sahne aldı. Muhabirin "Togg 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor?" sorusu üzerine Bakan Varank bir anda hızlandı. Ne olduğunu anlamayan muhabirin büyük şaşkınlık yaşadığı görüldüğü.

"KORKTUM SAYIN BAKANIM"

Görüntülerde, "Ouuuy" diyerek tepki veren muhabire Varank, "Korktun mu?" diye soru yöneltiyor. Muhabir ise "Korktum sayın bakanım" diyor.

"4.7 SANİYEDE ÇIKIYOR"

Aracın özelliklerini anlatmaya devam eden Bakan, "Gerçekten çok hızlı. 0'dan 100'e 4.7 saniyede çıkıyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Deneme sürüşü kapsamında Varank aracı yokuş yukarı çıkardı, manevra özelliğini test edebilmek içinse aracı kendi etrafında döndürdü.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Öte yandan dün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollara çıkacak olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Ön satışlar ise şubat ayında verilecek.

Togg, 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor? Bakan Varank gaza bastı, muhabirin gözleri fal taşı gibi açıldı

FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Togg'un fiyatının piyasa şartlarına göre 5 babayiğitle birlikte karar verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" dedi.

Togg, 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor? Bakan Varank gaza bastı, muhabirin gözleri fal taşı gibi açıldı

6 RENKLE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da " Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

YORUMLAR (4)
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Mustafa Varank, TOGG, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yerli otomobil Togg, 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor? Bakan Varank hızlandı, muhabir heyecandan koltuğa yapıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli otomobil Togg, 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor? Bakan Varank hızlandı, muhabir heyecandan koltuğa yapıştı - Son Dakika
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