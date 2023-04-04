Erdoğan ailesine teslim edilen Togg'un plakası dikkatlerden kaçmadı! Herkes aynı sözü dillendiriyor - Son Dakika
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Erdoğan ailesine teslim edilen Togg'un plakası dikkatlerden kaçmadı! Herkes aynı sözü dillendiriyor

04.04.2023 10:28

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimat dün gerçekleştirildi. İlk siparişin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Anadolu" rengindeki otomobil takdim edildi. Emine Erdoğan adına tescili yapılan aracın "34 EE 2071" şeklindeki plakası dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları plaka hakkında "Hanımcılık kazanacak" gibi yorumlarda bulundu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da dün ilk teslimatın gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.

İLK TOGG'LAR TESLİM EDİLDİ

"Anadolu" rengindeki "34 EE 2071" plakalı Togg T10X, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Togg'un plakalığına Cumhurbaşkanlığı forsu takıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabası olarak kullanacağı araç ise Gemlik rengi Togg oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilen Togg'daki plaka dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor

PLAKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

34 EE 2071 plakalı Togg, Emine Erdoğan adına tescil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak.'' dedi. Sosyal medyada konu hakkında kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilen Togg'un plakası dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilen Togg'un plakası dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilen Togg'un plakası dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilen Togg'un plakası dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor

"DEVRİN OTOMOBİLİNİ ÜRETMEK NASİP OLDU"

Test sürüşünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bu heyecanı sizler nasıl duyuyorsanız hissediyorsanız biz de hissettik. Devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'u izleyeceğiz. Kırmızı olan bana ait değil, hanımefendiye ait. Azerbaycan'a gidecek, Özbekistan'a da gidecek. Hepsi güzel gidiyor. 177 bin başvuru oldu. Şu anda Gürcan Bey'ler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı 277 bin de olur, gider. Talipli çok. Bizden torpil isteyenler var. Biz torpil işlerine bakmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilen Togg'daki plaka dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor

"İÇİNDE KENDİNİZİ ÇOK HUZURLU HİSSEDİYORSUNUZ"

Aracın kullanımının çok rahat olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilen Togg'daki plaka dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor
YORUMLAR (2)
  • Omer Akin: Inşaallah bizde emekli maaşından para arttırarak 259 senede alıp bizede binmek nasip olur.asgari ücret ve memur maaşıyla çalışan kardeşlerimizde 200 sene sonra alma imkanları olur.hayirli olsun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Araba falan yok, siha yok, iha yok, bor yok, kızıl elma yok,tank yok, doğalgaz zaten yok, Ben bay Kemal hele bir geleyim, hepsini yaparım bilirsin.Emeği geçen herkese helal olsun,eminim diğer araçlar biraz ucuzlar,bize almak nasip olur. Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan'dan araç için ilk yorum: Yağ gibi akıyor Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan'dan araç için ilk yorum: Yağ gibi akıyor Türkiye'de tarihi an! İlk Togg, Erdoğan ve ailesine takdim edildi Türkiye'de tarihi an! İlk Togg, Erdoğan ve ailesine takdim edildi

Emine Erdoğan, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan ailesine teslim edilen Togg'un plakası dikkatlerden kaçmadı! Herkes aynı sözü dillendiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ailesine teslim edilen Togg'un plakası dikkatlerden kaçmadı! Herkes aynı sözü dillendiriyor - Son Dakika
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