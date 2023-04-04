Erdoğan ailesine teslim edilen Togg'un plakası dikkatlerden kaçmadı! Herkes aynı sözü dillendiriyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da dün ilk teslimatın gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.

İLK TOGG'LAR TESLİM EDİLDİ

"Anadolu" rengindeki "34 EE 2071" plakalı Togg T10X, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Togg'un plakalığına Cumhurbaşkanlığı forsu takıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabası olarak kullanacağı araç ise Gemlik rengi Togg oldu.

PLAKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

34 EE 2071 plakalı Togg, Emine Erdoğan adına tescil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak.'' dedi. Sosyal medyada konu hakkında kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

"DEVRİN OTOMOBİLİNİ ÜRETMEK NASİP OLDU"

Test sürüşünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bu heyecanı sizler nasıl duyuyorsanız hissediyorsanız biz de hissettik. Devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'u izleyeceğiz. Kırmızı olan bana ait değil, hanımefendiye ait. Azerbaycan'a gidecek, Özbekistan'a da gidecek. Hepsi güzel gidiyor. 177 bin başvuru oldu. Şu anda Gürcan Bey'ler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı 277 bin de olur, gider. Talipli çok. Bizden torpil isteyenler var. Biz torpil işlerine bakmayız."

"İÇİNDE KENDİNİZİ ÇOK HUZURLU HİSSEDİYORSUNUZ"

Aracın kullanımının çok rahat olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu.'' dedi.