Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması

6 saat önce

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Merkez Yönetim Kurulunca, ön gösterimi yapılan Türkiye'nin yerli otomobiline ilişkin, "Yüzde yüz elektrikli olması ve sıfır emisyon hedefine de katkı sağlayacak güncel bir teknolojiyle çalışacak olması sendikamız açısından takdire şayandır.

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması, System.String[]

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Merkez Yönetim Kurulunca, ön gösterimi yapılan Türkiye'nin yerli otomobiline ilişkin, "Yüzde yüz elektrikli olması ve sıfır emisyon hedefine de katkı sağlayacak güncel bir teknolojiyle çalışacak olması sendikamız açısından takdire şayandır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tes-İş Genel Merkez Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, enerji iş kolunda örgütlü sendika olarak teknolojinin, çevre ve iklim değişikliği politikalarının yakından takip edildiği belirtildi.

Dijitalleşme, yapay zeka, robotlaşma, endüstri 4.0 tartışmalarının ve teknolojik gelişmelerin istihdama, çalışma hayatına ve sendikalara olası etkilerinin dikkatle izlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkelerin hedefledikleri belirli sürelerin sonunda karbon temelli fosil yakıtların kullanımını sona erdireceklerini biliyoruz. Katıldığımız uluslararası toplantılarda ve iş yeri ziyaretlerinde ekonomilerin gelecekte çevreyle barışık teknolojiler üzerine inşa edileceğini çok net bir şekilde görüyoruz.

Dolayısıyla, yerli otomobilin yüzde yüz elektrikli ve sıfır emisyon hedefine de katkı sağlayacak güncel bir teknolojiyle çalışacak olması sendikamız açısından takdire şayandır. Ayrıca istihdama, ülkemizde teknolojinin ve sanayinin gelişimine yapacağı katkıları da bir işçi sendikası olarak son derece değerli buluyoruz."

Milli ve yerli bir otomobil üretilmesinden dolayı duyulan gururun yanında çevreci bir otomobile sahip olmanın da mutluluğunun yaşandığı belirtilen açıklamada, "Sendikamızın ihtiyacı dahilinde sahip olduğumuz araçları yerli otomobille değiştirmeyi sabırsızlıkla bekliyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuda inisiyatif alarak Türkiye'yi, özlem duyduğu yerli otomobil ile buluşturan tüm kesimlere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Tes İş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu

Son Dakika Haberleri
01:27 Kredi kartı faizlerinde indirim - Son Dakika Ekonomi
01:20 Kredi kartı faiz oranları TCMB tarafından düşürüldü - Son Dakika Ekonomi
01:16 Yeni gelir vergisi oranları yayımlandı - Son Dakika Ekonomi
01:01 Merkez'den zorunlu karşılık adımı - Son Dakika Ekonomi
00:36 Kredi kartı faizleri düşürüldü - Son Dakika Ekonomi
00:30 Son dakika: Merkez Bankası, kredi kartı aylık azami faiz oranlarını indirdi - Son Dakika Ekonomi
23:56 Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 01:39:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]