Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları dünyaca ünlü bilgisayar oyununda yer buldu - Son Dakika

Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları dünyaca ünlü bilgisayar oyununda yer buldu

Dünyanın en çok oynanan FPS online oyunlarından birine Turkish Mod Team üyelerince geliştirilen yamayla Bayraktar İHA ve SİHA, Anka, Kobra, Akrep, Kirpi, Atak helikopteri ve Altay tankı gibi yerli üretim araç, mühimmat ve silahlar dahil edildi.

Dünyanın en çok oynanan FPS online oyunlarından birine Turkish Mod Team üyelerince geliştirilen yamayla Bayraktar İHA ve SİHA, Anka, Kobra, Akrep, Kirpi, Atak helikopteri ve Altay tankı gibi yerli üretim araç, mühimmat ve silahlar dahil edildi.

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Dünyada en fazla oynanan online FPS oyunlarından olan Arma 3 için eklenti yama yapan Turkish Mod Team ekibi, daha önce Türk askeri ya da polisi olma fırsatı sundukları kullanıcılar için bir yılı aşkın süredir yeni bir çalışma başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) personel ile yeni bir yama tasarlayan ekip, yerli üretim Bayraktar İHA ve Siha ile Anka, Kobra, Kirpi, Atak helikopteri, Altay tankı gibi araç, mühimmat ve silahları da oyuna ekledi.

Oyunda Türk askeri ya da polisini seçen kullanıcılar hem teçhizat, silah ve araçları kullanma imkanı buluyor hem de TSK'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Libya harekat bölgelerinde savaşıyor.

Turkish Mod Team ekibinin kurucu üyelerinden Mehmet Tozlu, AA muhabirine, Turkish Mod Team'in simülasyon oyunlarına eklenti yapan ve bunları Türk oyun camiasına sunan bağımsız bir mod grubu olduğunu söyledi.

Grubun kısıtlı imkanlarına rağmen askeri simülasyon oyunlarına TSK eklentisi yapmayı başardığını dile getiren Tozlu, "Amacımız sanal dünyada ordumuzun tanıtılması ve özellikle genç Türk oyuncuların TSK'ye ilgilerinin artmasını sağlamak." dedi.

Yeni geliştirdikleri yama için aylardır uğraştıklarını ve çalışmayı kısa süre önce piyasaya sunduklarını vurgulayan Tozlu, "Bu yamamızda şu an TSK envanterinde bulunan askeri kıyafet, teçhizat, silah, mühimmat ve araçların hemen hepsini kullanabiliyorsunuz. Eklentimiz ile oyuncular oyun içerisinde zırhlı birlik harekatı, uçar birlik harekatı, yaya-motorlu intikal, topçu desteği ve sızma operasyonlarının hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan araç, silah ve ekipmanlar ile yapabilmektedir." diye konuştu.

Tozlu, Turkish Mod Team olarak geçen sene gerçekleştirilen IDEF 2019 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılma şansı bulduklarına değinerek, yamaya insanların büyük ilgi gösterdiğini ve ekip olarak Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları dünyaca ünlü bilgisayar oyununda yer buldu - Son Dakika
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