Türkiye'nin yerli sonda roketi başarıyla fırlatıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli sonda roketi başarıyla fırlatıldı

Son Güncelleme: 12.08.2023 22:01

Savunma Sanayii Başkanlığı, uzaya erişim çalışmaları kapsamında, tüm kritik alt sistemleri Roketsan tarafından geliştirilen yerli sonda roketinin İğneada'da yapılan fırlatma testini başarıyla geçtiğini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, roketin fırlatma testinin başarısını kutladı ve Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketinin İğneada'da başarıyla fırlatılarak test edildiğini bildirdi.

BAŞARIYLA FIRLATILDI

SSB'nin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında yerli ve milli roket testine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, Türkiye'nin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojileriyle geliştirilen sonda roketin başarıyla fırlatıldığı aktarılırken, "Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin yerli sonda roketi fırlatma testi başarıyla sonuçlandı

"UZAY TEKNOLOJİLERİNE VURULACAK MÜHRÜN HABERİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından konuyu değerlendirdi. Kacır, "Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşi sıra gelecek nice müjdenin habercisi. ROKETSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yerli sonda roketi fırlatma testi başarıyla sonuçlandı

"UZAY ÇALIŞMALARIMIZ BÜYÜK İVME KAZANACAK"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli roket teknolojilerinde önemli bir eşiği daha aştıklarına işaret ederek şunları kaydetti: "Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten ROKETSAN'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız."

Türkiye'nin yerli sonda roketi fırlatma testi başarıyla sonuçlandı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin yerli sonda roketi başarıyla fırlatıldı - Son Dakika


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