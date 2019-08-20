Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin yerli tohum üretimi artmıştır"
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"Türkiye'nin yerli tohum üretimi artmıştır"

51 dakika önce

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Türkiye'nin yerli tohum üretiminin arttığını bildirdi.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Türkiye'nin yerli tohum üretiminin arttığını bildirdi.
Altıntel, yaptığı açıklamada, global tohum ticaretinin 50 milyar dolar seviyelerine ulaştığını söyledi.
Tarımsal hasıla açısından Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu vurgulayan Altıntel, Türkiye'nin son yıllarda tohumculuk sektöründe atılıma geçtiğine dikkat çekti.
2006 yılında çıkartılan tohumculuk yasası ve düzenlemeler ile yeni bir dönemin başladığını aktaran Altıntel, şöyle konuştu:
"Türkiye'de 35'i yabancı sermayeli 800'e yakın tohumculuk şirketi bulunmaktadır. Son 10 yılda sektör üretim, Ar-Ge, ticaret, uluslararası ilişkiler ve temsilde başarılı bir yol izleyerek kalite standardını arttırmıştır. Türkiye'nin yerli tohum üretimi artmıştır. Türkiye'de 2009 yılında 227 bin 852 ton yerli tohum üretilmiş, bu rakam 2018 yılında 1 milyon 59 bin tona yükselmiştir."
Kırklareli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:02 Kaynak: AA
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