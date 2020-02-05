Türkiye'nin yerli tohumu Muğla'dan

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerel tohum, ulusal güç' sloganı ile 2016 yılında faaliyet geçen 'Yerel Tohum Merkezi' Türkiye'nin 72 iline tohumculuk kanunu kapsamında sınırlı sayıda ücretsiz yerli tohum gönderiyor. Merkezden bugüne kadar 80 değişik türde 13 bin 815 paket yerel tohum dağıtımı yapıldı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezinde bulunan 817 çeşit yerel tohuma Türkiye'nin 72 ilinden talep geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yereltohum.mugla.bel.tr/tohumtalep sosyal medya hesabında bulunan yerel tohum talep formunu dolduran vatandaşlara kargo ile karşı ödemeli ücretsiz sınırlı sayıdaki tohumlardan gönderiliyor. Tohumculuk kanunu gereği her tohumdan kişisel ihtiyaç miktarı kadar ve 5 değişik çeşitte tohum veriliyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından tohum talebinde bulanacak vatandaşların Mart ayı sonuna kadar bu taleplerine cevap verilecek.



Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Sosyo-Kültürel alanda geçici binada hizmet veren ve ardından Muğla- Denizli karayolu Bağlarbaşı mevkisinde 4 bin 700 metrekarelik alanda 'Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi' olarak hizmet vermeye başlayan merkeze getirilen tohumlar için 'Test Laboratuvarı', Muğla'ya özgü yerel tohumların ve endemik bitkilerin yüzyıllarca aklanabileceği Embriyo dondurma ve doku kültürü laboratuvarı ile tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı bulunuyor.



Tohum çeşit sayısı 817'e çıktı



2016 yılında vatandaşların bağışladıkları yerel tohumlar ile yola çıkan Muğla Büyükşehir yerel tohum merkezindeki envanter kayıtlarında yerel tohum çeşit sayısı 817'e çıktı. Vatandaşlar tarafından merkeze bağışlanan yerel tohumlar önce merkezdeki laboratuvarda hastalıklı veya zararlı olup olmadığının testi yapılıyor. Sağlıklı tohumlar merkezde çoğaltılıyor. Sağlıklı tohumlar aynı zamanda eksi 198 derece sıcaklıkta yıllarca saklanabiliyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde sağlıksız tohumlar bulunursa bu tohumlar imha ediliyor.



13 bin 815 paket tohum dağıtıldı



Yerel tohum merkezine sosyal medyadan kargo ile kendilerine tohum gönderilmesini talep eden vatandaş sayısı 2 bin 650 kişi olurken, merkeze gelerek tohum alan vatandaşların sayısı da 113. Toplam 2 bin 763 kişiye 80 değişik türde 13 bin 815 paket ücretsiz tohum dağıtıldı. Mart ayı sonuna kadar devam eden yerel tohum taleplerine Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezi çalışanları gün boyu tohum yetiştirebilmek için çalışıyor.



"Türkiye'ye örnek bir tesis yaptık"



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2016 yılında 'Yerel tohum ulusal güç' sloganı ile yola çıktıklarını belirtti. Başkan Gürün, "Ninelerimizin, köylerdeki vatandaşlarımızın sandıklarında sakladığı geleneksel tohumlarından tohum bankamızı oluşturduk. Şu ana kadar 800'ün üzerinde tohumu almış durumdayız. Özel üretim yerlerimizde üretiyoruz. Daha sonra bunların yerel tohum olduğu konusunda test ediyoruz. Test sonrası eksi 193 derecede muhafaza ediyoruz. İsteyenlere de talep doğrultusunda tohum gönderiyoruz. Şu anda 72 ilden talep geldi. 72 ildeki üreticilerin taleplerini karşıladık ve üretime başladılar. Tohum çok önemli. Tohum geleceğin çok stratejik bir maddesi. Dolayısıyla Anadolu'nun çok zengin tohum varlığını üretmeliyiz ve geleceğe doğru bir şekilde taşımalıyız. Onun için üzerinde duruyoruz. Şu anda mevcut tesisimiz Türkiye'de örnek bir tesis. Köylü milletin efendisi. Ama eksik söyleniyor. Üreten köylü milletin efendisi. Köylümüzün çiftçimizin kendi tohumlardan üretim yapmasını sağlamak. Tohumlarımızı geleceğe taşımak çok önemli. Geldiğimiz noktada da çok daha üst noktalara çıkacak Türkiye'ye örnek bir tesis yaptık" dedi. - MUĞLA