Türkiye'nin yerli uçağı projesini Almanya kaptı

Alman tasarımı D328'in haklarını satın alan Türk Eren- Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu ABD merkezli Sierra Nevada Corparation (SNC) uçağın Almanya 'da üretileceğini duyurdu.

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