Türkiye'nin yerli uçağı projesini Almanya kaptı
1 saat önce
Alman tasarımı D328'in haklarını satın alan Türk Eren-Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu ABD merkezli Sierra Nevada Corparation (SNC) uçağın Almanya'da üretileceğini duyurdu.
Alman tasarımı D328'in haklarını satın alan Türk Eren- Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu ABD merkezli Sierra Nevada Corparation (SNC) uçağın Almanya'da üretileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:00
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