Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin yerli uçağı projesini Almanya kaptı
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Türkiye'nin yerli uçağı projesini Almanya kaptı

1 saat önce

Alman tasarımı D328'in haklarını satın alan Türk Eren-Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu ABD merkezli Sierra Nevada Corparation (SNC) uçağın Almanya'da üretileceğini duyurdu.

Türkiye'nin yerli uçağı projesini Almanya kaptı, System.String[]

Alman tasarımı D328'in haklarını satın alan Türk Eren- Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu ABD merkezli Sierra Nevada Corparation (SNC) uçağın Almanya'da üretileceğini duyurdu.

Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:00 
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