Casper Excalibur G911 inceleme! - Son Dakika
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Casper Excalibur G911 inceleme!

25.08.2022 15:56
Casper Excalibur G911 inceleme!

Türkiye'nin yerli üreticilerinden olan Casper'ın en güçlü dizüstü bilgisayarı Casper Excalibur G911 inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Türkiye'nin yerli üreticilerinden olan Casper'ın en güçlü dizüstü bilgisayarı Excalibur G911 modelini inceledik. 100 bin TL'lik model ile render, kurgu ve oyun performansı beklentileri karşıladı mı? Cevabı Casper Excalibur G911 inceleme videomuzda!

Casper Excalibur G911 inceleme!

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Piyasada bulunan en güçlü ekran kartlarından olan 16 GB GDDR6 RAM'li 256 bit destekli NVIDIA RTX 3080 Ti ekran kartına sahip olan Excalibur G911, hem oyun hem de yüksek donanım gerektiren işlerde üstün performans sunuyor.

Sadece 2.5 kilogram ağırlıkta bulunan Excalibur G911, 2 TB'a kadar NVMe M2 SSD depolama alanına sahipken 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz RAM desteği de sunuyor.

Ekran tarafına baktığımızda 16 inç QHD IPS panel ile 165 Hz yenileme hızı, 5 ms gecikme süresi ve yüzde yüz sRGB desteği oyuncuların beklentisini oldukça karşılıyor. Üstelik bu ekran 500 nit parlaklık da sunuyor.

Bilgisayarın kalbinde ise piyasanın en güçlü işlemcilerinden 12 Nesil Intel Core i9-12900HK serisi işlemci bulunuyor. Bu işlemci 10 nm mimarisine sahip 14 çekirdek (6 performans + 8 tasarruf) ve 20 izlekten oluşuyor. İşlemcinin temel frekansı 3.80 GHz iken Turbo Boost ile 5.0 GHz'ye çıkabiliyor. İşlemcinin ön belleği 24 MB iken tükettiği maksimum güç ise 115W olarak karşımıza çıkıyor.

4 hücreli 64 Whr batarya bulunan dizüstü bilgisayarda 3 adet USB 3.2, 1 adet USB-C, 1 adet HDMI, 1 adet Mini DisplayPort, 1 adet RJ45 LAN ve 1 adet 3.5mm jak girişi bulunuyor. Cihaz ekranının üzerinde ise görüntülü görüşmelerde kullanılabilecek 720p çözünürlüklü web kamerası yer alıyor.

Güçlü Excalibur G911 metal tasarım ve 27,3 mm inceliği ile tam bir oyun ve performans canavarı. Cihazda ek olarak 1 adet NVMe SSD yuvası olduğunu da belirtmekte fayda var. Excalibur G911 ayrıca 230 watt adaptör ile kutusundan çıkıyor.

Casper Excalibur G911 teknik özellikleri

Ekran: 16 inç QHD IPS panel, 165 Hz yenileme hızı, 5 ms gecikme süresi, yüzde yüz sRGB, 500 nit parlaklık

İşlemci: Intel Core i9-12900HK

RAM: 64 GB DDR5 çift kanal

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB GDDR6 256 bit

Depolama: 2 TB M2 SSD PCIE 4.0

Bağlantı: Intel KILLER Wi-Fi 6E AX1675 (2×2), 3 x USB 3.2/ 1 x USB-C (Thunderbolt 4), 1 x HDMI, 1 x Mini Display, 1 x RJ45 LAN, 1 x Mikrofon

Kamera: 720P HD 1 MP

Güç: 300 Watt

Ağırlık: 2.5 kg

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Casper, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Casper Excalibur G911 inceleme! - Son Dakika

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