Türkiye'nin yerli uydu projesi İMECE'den ilk sinyal geldi! 2 hafta içerisinde yüksek çözünürlüklü görüntülerin gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli uydu projesi İMECE'den ilk sinyal geldi! 2 hafta içerisinde yüksek çözünürlüklü görüntülerin gelmesi bekleniyor

15.04.2023 14:57

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün uzaya fırlatılan yerli uydumuz İMECE'den ilk sinyalin alındığını açıkladı. Varank paylaşımında, "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, bu sabah saat 09.47'de ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

"İLK GÖRÜNTÜ NEREDEN OLSUN?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün uzaya fırlatılan İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi. Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda takipçilerine "İlk sinyal alındı #İMECE yörüngesine yerleşti! Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.

Uzaya fırlatılan yerli uydu İMECE'den ilk sinyal alındı! 2 hafta içinde yüksek çözünürlüklü görüntü gelecek

5 YIL GÖREV YAPACAK

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek. İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.

Uzaya fırlatılan yerli uydu İMECE'den ilk sinyal alındı! 2 hafta içinde yüksek çözünürlüklü görüntü gelecek

METRE ALTI ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.

Uzaya fırlatılan yerli uydu İMECE'den ilk sinyal alındı! 2 hafta içinde yüksek çözünürlüklü görüntü gelecek

İHRACAT POTANSİYELİ

İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak. Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.

Uzaya fırlatılan yerli uydu İMECE'den ilk sinyal alındı! 2 hafta içinde yüksek çözünürlüklü görüntü gelecek
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Uzaya fırlatılan yerli uydu İMECE'den ilk sinyal alındı! 2 hafta içinde yüksek çözünürlüklü görüntü gelecek Uzaya fırlatılan yerli uydu İMECE'den ilk sinyal alındı! 2 hafta içinde yüksek çözünürlüklü görüntü gelecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ABD'de 'asrın felaketi'ni anlatacak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ABD'de 'asrın felaketi'ni anlatacak

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin yerli uydu projesi İMECE'den ilk sinyal geldi! 2 hafta içerisinde yüksek çözünürlüklü görüntülerin gelmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli uydu projesi İMECE'den ilk sinyal geldi! 2 hafta içerisinde yüksek çözünürlüklü görüntülerin gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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