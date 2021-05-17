Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret platformu 9 yaşında - Son Dakika

TÜRKİYE'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com yeni yaşına büyüyerek girdi. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "9'uncu yaşımızda 10 milyonun üzerinde üye ve 28 milyondan fazla ürün ile yaklaşık 26 bin tedarikçiye ulaştık" dedi.

Küçük ve Orta Boyutlu İşletmelerin (KOBİ) platformlarda daha aktif yer aldığını dile getiren PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye'nin "Güven Damgalı" ilk e-ticaret platformu olarak, müşteriler ve tedarikçileri ile beraber yürüdüklerini kaydetti. En ücra noktalara e-ticaret hizmeti sunduklarını söyleyen Çevikoğlu, "Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan MENA Bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına e-ihracat gerçekleştiriyoruz. Kanada'dan Meksika'ya, Brezilya'dan ABD'ye, Norveç'ten Avustralya'ya kadar ürünlerimiz dünyanın yüzlerce noktasına ulaşıyor. Halihazırda 200'den fazla ülkeye ulaşım imkanıyla 55'den fazla ülkeye e-ihracat yaptık. Bu sayıları daha da güçlendireceğiz. Ülke içerisinde olduğu gibi yurtdışında da attığımız etkin adımlarla gücümüzü pekiştireceğiz" diye konuştu.

YENİ YAŞA ÖZEL İNDİRİMLER

Gelecek yıllarda hizmetleri daha hızlı ve daha kalite sunmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Çevikoğlu, "Yeni dönemde istihdam sağlamak, hizmet alanlarımızı genişletmek ve ülkemiz adına oluşturduğumuz e-ihracat hizmetini tüm dünyaya duyurmak için seferber olacağız. Türkiye'nin yerli ve milli markası olarak dijitalleşen dünyada daha çok yer almak için çalışacağız" dedi.

E-ticaret platformunun yeni yaş gününe özel kampanyalar hazırladıklarını da ifade eden Çevikoğlu, "9'uncu yaşımızda 10 milyonun üzerinde üye ve 28 milyondan fazla ürün ile yaklaşık 26 bin tedarikçiye ulaştık. Ayrıca yaş günümüze özel birçok farklı kategori ve üründe büyük indirimler hazırladık. Bu kampanyalarla yeni yaşımızın mutluluğunu tüm müşterilerimizle paylaşacağız. Ayrıca doğum günümüze özel düzenlenecek sürpriz çekilişlerle de müşterimize hediyeler vereceğiz" diye konuştu.

- Ankara