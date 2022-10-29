Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır, TOGG'un fiyatına dair konuştu: Erişilebilir bir fiyatta olacak

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı. Bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fabrikanın açılışı gerçekleştirilecek. Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "TOGG" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.

Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında TOGG'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.

FİYATI NE OLACAK?

Bölgede heyecan sürerken CNN muhabiri Fulya Öztürk, TOGG fabrikasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır'a canlı yayında sorular yöneltti. Kaçır, araçların fiyatına ilişkin ise şunları söyledi: "Fiyatı çok soruluyor. Elektrikli araçların dünyada daha pahalı olduğu fikrinden hareketle TOGG'un erişilebilir bir fiyatta olup olmayacağı çok merak ediliyor. Her zaman şunu söylüyoruz, satışa sunulduğunda göreceğiz ki kendi sınıfındaki araçlarla aynı fiyat segmentinde olacak. Dolayısıyla erişilebilir bir fiyatı taşıyor olacak."

TOGG CEO'SU KARAKAŞ: HİÇBİR ŞİRKET 5-6 AY SONRASI İÇİN FİYAT AÇIKLAMAZ

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aracın renklerini ülkemizin renklerinden seçtik. 15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz. " dedi. TOGG'un fiyatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Karakaş, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

6 AYRI RENKTE PİYASAYA SUNULACAK

Öte yandan dün TOGG'dan yapılan açıklamaya göre araçların 6 ayrı renkte sunulacağı açıklandı. TOGG, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

TOGG, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

İşte TOGG'un piyasaya sunulacağı renkler: