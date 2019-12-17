Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu - Son Dakika

Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu

7 saat önce

ULUSLARARASI Astronomi Birliği'nin (IAU) 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan kampanyada Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza 'Anadolu', yörüngesindeki gezegene ise 'Göktürk' ismi verildi.

Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu, System.String[]

ULUSLARARASI Astronomi Birliği'nin (IAU) 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan kampanyada Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza 'Anadolu', yörüngesindeki gezegene ise 'Göktürk' ismi verildi.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, 'Aynı gökyüzü altında 100 yıl' temasıyla, 70 ülkeye 70 adet yıldız ve gezegen isim verilmesi önerisinde bunuldu. Bu kapsamda Türk Astronomi Derneği de 'Türkiye ötegezegenine isim veriyor' kampanyası başlatarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve üniversitelerden yıldız ve gezegen için isim talep etti. 25 Ekim'de sona eren kampanyada, 7 kişilik jüri 400'den fazla gelen ismi dikkate alarak, yıldız ve ötegezegen için 6 öneriyi belirledi. Jüri seçtikleri isimleri Uluslararası Astronomi Birliği'ne gönderdi. Uluslararası Astronomi Birliği, 6 öneriyi görüşerek isim için kararını verdi. Buna göre, Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza 'Anadolu', yörüngesindeki gezegene ise 'Göktürk' ismi verildi.

'110 ÜLKEDE 780 BİN KİŞİ YILDIZ VE ÖTEGEZEGENE İSİM VERDİ'

Türk Astronomi Derneği Başkanı İbrahim Küçük, kampanya sonuçlarının bugün Fransa Paris Gözlemevi'nden yapılan basın toplantısı ile tüm dünyaya duyurulduğunu belirterek, "Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza ve yörüngesindeki gezegene isim verildi. En çok oyu alan 'Anadolu' ve 'Göktürk' isimleri sırasıyla yıldız ve gezegen için belirlenmiş oldu. Bizim yıldızımız 'Anadolu' ismini, ötegezegenimiz de 'Göktürk' ismini taşıyacaktır. Bunun gerçekten anlamlı ve bize yakışan bir isimlendirme olduğunu düşünüyorum. Çoğunluğun oyları bu şekildedir. 'Anadolu' ve 'Göktürk' isimleri uzayda parıldayacaktır. Ben 'Anadolu' ve 'Göktürk' isimlerinin tüm ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeni bilimsel çalışmalara inşallah vesile olur" dedi.

'ANADOLU' VE 'GÖKTÜRK' İÇİN ÖNERİDE BULUNANLAR

Küçük, 'Anadolu' ve 'Göktürk' ismini öneren kurumları da paylaşarak, "'Anadolu' ismi için İzmir Aziz Erol Güzelcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul VKV Koç Lisesi, İstanbul Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Efes Meslek Lisesi öneride bulundu. 'Göktürk' ismi için öneride bulunan okullar ise Nevşehir Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu, Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara Ahiler Ortaokulu, Bursa Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu'dur" diye konuştu.


Türkiye, Göktürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den yeni parti tepkisi: Kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir
Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz

Son Dakika Haberleri
19:46 Papa Franciscus, cinsel istismar dosyalarını "papalık sırrı" olmaktan çıkardı - Son Dakika
19:45 Tır ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
19:45 Samsung'dan Google açıklaması - Son Dakika
19:45 ESKİ EŞİNİ HASTANEDE BIÇAKLAYAN KOCA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika
19:40 Eminönü'nde iş yerinin altında tünel kazan şahıs gözaltında - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:47:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]