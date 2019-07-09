Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin yıldızları Bursa'da parladı
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Türkiye'nin yıldızları Bursa'da parladı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halkoyunları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Yıldızlar Halkoyunları Türkiye finali Merinos AKKM'de gerçekleştirildi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halkoyunları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Yıldızlar Halkoyunları Türkiye finali Merinos AKKM'de gerçekleştirildi.

Van'dan Muğla'ya, Adana'dan Diyarbakır'a, Erzurum'dan Trabzon'a Türkiye'nin dört bir yanından gelen 21 kulüp yaklaşık 750 dansçı, 2000'e yakın rakibini eleyerek Bursa'daki Türkiye finalinde yöre oyunlarını sahneleyerek yarıştılar. Müzikleri, oyunları, kostümleriyle kültürel zenginliği sahneye taşıyan yıldızlar, iki gün boyunca Bursa'da olmanın keyfini çıkardı. Yıldızlar Türkiye finali geleneksel düzenlemesiz dal birincisi Sivas Kazım Karabekir GSK olurken, Anatolia GSK ikinci, Uşak Gül GSK üçüncü oldu.

Geleneksel düzenlemeli dal birincisi Adana Seyhan Belediyesi GSK olurken Muğla Bodrum Akademi Karya'lı çocuklar ikincilik, Van Tuşpa HEM GSK'lı minik yıldızlar da üçüncülük kupasını aldılar.

Yarışmada dereceye giren ekiplere ödüllerini THOF Başkanı Suat Aksu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ile Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan verdi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:56 Kaynak: İHA
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