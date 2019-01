Türkiye'nin Yıldızları": Ferhat Can Kavurat

Aileden tekvandocu olduğu için salonda büyüyen Ferhat Can Kavurat, Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayı kariyeri için sadece "başlangıç" olarak görüyor.

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Aileden tekvandocu olduğu için salonda büyüyen Ferhat Can Kavurat, Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayı kariyeri için sadece "başlangıç" olarak görüyor.



19 yaşındaki milli tekvandocu Ferhat Can Kavurat, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti.



Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Ferhat Can, tüm rakiplerini saf dışı bırakarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadı.



Polonya'daki şampiyonluğu sadece "başlangıç" olarak niteleyen genç tekvandocu, daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.



Gelecek vadeden sporcular arasında yer aldığı için milli takım antrenörleri tarafından büyükler kategorisindeki organizasyonlara da götürülen Ferhat Can'ın en büyük amacı ise olimpiyat şampiyonu olmak.



Kocaeli'de yaşayan Ferhat Can, AA muhabirine, aileden tekvandocu olduğunu belirterek, "Tekvandoyu yaklaşık 13-14 senedir yapıyorum. Babam antrenörüm, ağabeyim de sporcu. Ailecek yaptığımız bir spor. Elimizden geldiği kadar kendimizi sporumuzda yükseltmeye çalışıyoruz." dedi.



"Yürümeye bile tatamide başladım." diyerek adeta salonda büyüdüğüne işaret eden Ferhat Can, elde ettiği Avrupa şampiyonluğuyla ilgili şunları söyledi:



"Kendim ve ailem için çok mutluluk verici bir şey. Bu duyguyu çok tatmak istiyordum. Üçüncü-dördüncü Avrupa şampiyonam. Sürekli gidip gelip, uğraşıp başarmak isteyip... Bu benim ilk Avrupa şampiyonluğum. Bunu başarmak insanın tüylerini diken diken ediyor. Aldığım her maç birbirinden zorlu, rakiplerimin hepsi tanıdığım, başarılı insanlar. Onları yenerek başarıya ulaşmak bana çok başka duygular katıyor. Final maçını altın vuruşla kazandım. Ekstra bir heyecan oldu. Bu beni daha da mutlu etti. Bayrağı göklerde dalgalandırmak, bunu başarmak, o kadar insanın önünde bayrakla koşmak, bu anlatılabilecek bir durum değil."



"Bu sadece başlangıç"



Daha büyük başarılar elde etmek istediğinin altını çizen milli tekvandocu, "Bu benim için sadece bir başlangıç. Daha fazla çalışıp daha güzel yerlere ulaşmak istiyorum. Gelecek yıl büyüklerde Dünya Şampiyonası var. Orada da şampiyon olmayı amaçlıyorum." diye konuştu.



Sporda her şeyin mümkün olduğuna işaret eden Ferhat Can, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı ve madalya kazanmayı "gerçekçi bir hedef" olarak gördüğünü söyledi.



Genç sporcu, olimpiyat kotasına yakın olduğuna dikkati çekerek, "Benim için 2020 ve 2024 olimpiyatları gerçekçi bir hedef. Seneye dünya şampiyonluğu veya derecesi... Ondan sonraki sene de Avrupa Şampiyonası var. Beni olimpiyatlara taşıyabilecek her şey ortada." değerlendirmesinde bulundu.



Hırslı ve pes etmeyen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Ferhat Can, şöyle devam etti:



"İnsan zaten bir yerde bir şey yakaladığı zaman parçalaya parçalaya her şeyi almak istiyor. 2020, 2024 her yere gitmek istiyor. Her şeyi kazanmak istiyor. Benim için 'yaptım, yeter' diye bir şey yok. 'Daha çok yapmalıyım' düşüncesi var. Hem 2020 hem de 2024 olimpiyatlarında madalya almak istiyorum."



Maddiyat ikinci planda



Kendisi için paranın ikinci planda olduğunu ve ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmenin yerini hiçbir şeyin alamayacağını dile getiren Ferhat Can, "Emeğin karşılığını almak paradan daha değerli benim için. Burada göğsümü gere gere ülkemin adına yürümek, tek amacım bu." dedi.



İlk kez milli formayı giydiği anı hiç unutmadığını anlatan milli sporcu, "O güne ait hatıralar evin her yerinde asılı. İlk olması çok güzel benim için. Son olmaması da bambaşka güzel. İnşallah bu da ilk olsun ama son olmasın." ifadelerini kullandı.



Ferhat Can, 10 yıl sonra kendini olimpiyat madalyası almış, tanınmış bir sporcu olarak hayal ettiğini sözlerine ekledi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü

Galatasaray'ın Avrupa Ligindeki Rakibi Benfica'da Rui Vitoria'nın Görevine Son Verildi

Kasımpaşalı Diagne'yi İsteyen Takım Sayısı 11'e Çıktı

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Igor Tudor'a Milli Takım Hocalığı Teklifinde Bulundu