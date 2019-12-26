Türkiye'nin yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı

6 saat önce

Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil üretildi.

Türkiye'nin yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı, System.String[]

Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil üretildi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı yıllık sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil, 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 177 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.


Üretimden yapılan satışlar 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu


Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2018 yılında 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu. Bu değer 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon TL iken 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşti.


Üretimden yapılan satışların yüzde 13,6'sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu


Girişimlerin 2018 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13,6'sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,9 ile gıda sanayi ürünleri ve yüzde 10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.


Üretimden yapılan satışların yüzde 3'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu


İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70,9 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26,1'de kaldı.


Ana sanayi gruplarında, ara malları yüzde 47,4 ile ilk sırada yer aldı


İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 47,4'ünü ara malların, yüzde 22,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji'nin payı ise yüzde 5,7'de kaldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asgari ücretin olmadığı ülkelerde maaşlar nasıl belirleniyor? İşte ülkelerin uyguladığı maaş sistemi
Eski AK Partili Ali Babacan'dan Kanal İstanbul yorumu: Bir kutuplaştırma projesi Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi

Son Dakika Haberleri
16:49 Yenilenebilirde en büyük satışa Garanti BBVA Yatırım’dan destek - Son Dakika Ekonomi
16:49 Bursagaz’a Ar-Ge Başarı Ödülü - Son Dakika Ekonomi
16:45 Metal sanayisine yön veren firmalar sertifikalarını aldı - Son Dakika Ekonomi
16:44 BTSO yönetimi Fetih Müzesi’ni gezdi - Son Dakika Ekonomi
16:44 Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:23 İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim - Son Dakika Ekonomi
16:08 Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:55:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]