Türkiye'nin yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı

Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil üretildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı yıllık sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil, 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 177 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.



Üretimden yapılan satışlar 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu



Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2018 yılında 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu. Bu değer 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon TL iken 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşti.



Üretimden yapılan satışların yüzde 13,6'sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu



Girişimlerin 2018 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13,6'sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,9 ile gıda sanayi ürünleri ve yüzde 10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.



Üretimden yapılan satışların yüzde 3'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu



İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70,9 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26,1'de kaldı.



Ana sanayi gruplarında, ara malları yüzde 47,4 ile ilk sırada yer aldı



İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 47,4'ünü ara malların, yüzde 22,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji'nin payı ise yüzde 5,7'de kaldı. - İSTANBUL