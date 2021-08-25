Üye Girişi
Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor - Son Dakika

Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor

25.08.2021 10:40

Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde Türkiye'nin yöresel el sanatları kurulan stantlarda tanıtılıyor.

Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde Türkiye'nin yöresel el sanatları kurulan stantlarda tanıtılıyor.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" ve "Ahlat Millet Bahçesi"ndeki etkinlik alanında oluşturulan tanıtım stantlarında sergi açan el sanatkarları yörelerine özgü el sanatlarını ziyaretçilere tanıtıyor. Çoğunluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından oluşan el sanatkarları bakırcılık, sedefçilik, bez bebekçilik, taş ustalığı, çömlekçilik, kilim örme, çinicilik, ahşap ve bastonculuk gibi alanlardaki hünerlerini stantlarını ziyaret eden ziyaretçilere sergiliyor. Stantları ziyaret eden vatandaşlar çeşitli yörelere ait el sanatlarını ustaların yönlendirmesiyle yapmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise el sanatlarıyla yapılan hediyelik ürünleri satın alıyor. Vatandaşlar ayrıca emniyet ve jandarmanın açtığı stantlara da büyük ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelerek Ahlat'ta stant açan halı-kilim ustası Meryem Atmaca, Bakanlığın Fethiye'nin yöresel kültürel değerlerini Ahlat'ta tanıtma fırsatı verdiğini belirterek, "Ben halı-kilim öğretmeniyim. Bakanlık sanatçısıyım aynı zamanda. Biz bu işi yöresine uygun, özelliğine uygun karakterize bir motif olarak işliyoruz, halen devam ettiriyoruz. Orta Asya'dan nasıl atalarımız geldi özelliğine uygun koyunun üzerinden yünlerini aldı, işledi, boyadıysa bizde yine aynı usulle geleneksel olarak bu kültürü Fethiye'de yaşatıyorum. 20 tezgahlı bir atölyem var. Tanıtımlarda da yurt dışında Paris'te, Avusturya'da, Tunus'ta, Gana'da her yerde tanıtma fırsatı buldum. Gerçekten çok kültürel bir değer olan halılarımızın gün yüzüne çıkması gerektiğine inanıyorum. Bu etkinlikler de bu açıdan çok faydalı" dedi.

Baston Ustası Refa Gökbulak da, "1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü münasebetiyle organize edilen fuarda yerimizi aldık. Aylardır bunun için çalışıyorduk. Müthiş bir kalabalık var, ilgi var. Standımızda biz de Ahlat bastonlarını elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor
Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor
Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor
Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor

Malazgirt, Türkiye, Turizm, Bitlis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Finans kuruluş Citigroup, Bitcoin için alım satım yapmaya hazırlanıyor 13:41 Finans kuruluş Citigroup, Bitcoin için alım satım yapmaya hazırlanıyor Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz 13:30 Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım 12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi 12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi 12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Canlı yayında yaptığı 11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada 11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü 11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü

Son Dakika Haberleri
13:40 Finans kuruluş Citigroup, Bitcoin için alım satım yapmaya hazırlanıyor
13:37 Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
Ünlü Afgan generali öldüren Taliban üyesinin posterini şehir meydanına astılar Ünlü Afgan generali öldüren Taliban üyesinin posterini şehir meydanına astılar         
13:44
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi         
13:04
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor         
11:49
Yıllar önce Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş         
11:42
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim         
10:30
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:50:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement