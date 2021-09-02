Üye Girişi
Türkiye'nin yöresel lezzetleri SANKO Park'ta - Son Dakika

Türkiye'nin yöresel lezzetleri SANKO Park'ta

02.09.2021 10:16
Türkiye'nin yöresel lezzetleri SANKO Park'ta, System.String[]

Gaziantep'in alışveriş merkezi Sanko Park, 21 ilden 27 firmanın ürünlerinin tüketiciye ulaştırıldığı 'Yöresel Ürün Günleri'nin 14'üncüsüne ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep'in alışveriş merkezi Sanko Park, 21 ilden 27 firmanın ürünlerinin tüketiciye ulaştırıldığı 'Yöresel Ürün Günleri'nin 14'üncüsüne ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep'te ilk olarak 2017 yılında Sanko Park AVM'de düzenlenen 'Yöresel Ürün Günleri' tüketicilerin yoğun ilgisini görüyor.

Sanko Park Ana Etkinlik alanında farklı bölgelerden doğal lezzetlerin bir arada sunulduğu 'Yöresel Ürün Günleri'nde, 1-12 Eylül tarihleri arasında her gün saat 10.00-22.00 saatleri arasında alışveriş yapılabilecek.

'Yöresel Ürün Günleri'nde; Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, İzmit, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Ordu, Rize, Sivas ve Trabzon'dan 27 katılımcı firma Türkiye'nin yöresel lezzetlerini Gazianteplilerle buluşturuyor.

Erzurum'un yayla balı SANKO Park'ta

Sanko Park'ta düzenlenen Yöresel Ürün Günleri'nin tamamına katıldıklarını bildiren Özden Bal Yetkilisi Vahit Özden, tüketicilerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Erzurum'un meşhur yayla balını Gaziantep halkıyla buluşturduklarını dile getiren Özden, "Dede mesleğimiz olan balcılığı severek yapıyoruz. Tamamen organik, kalitesi yüksek; yayla, çiçek ve kenger balını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Halkın ilgisinden ve geri dönüşlerden çok memnunuz. AVM ortamında bizleri vatandaşlarla buluşturan Sanko Park yetkililerine teşekkür ederim" dedi.

Tuz sabunu ve kaya tuzuna yoğun ilgi var

Çankırı'nın doğal ve faydalı tuzunu Gazianteplilerle buluşturduklarını anlatan Şifa Tuz Yetkilisi Hüseyin Çelik, 'Yöresel Ürün Günleri'nin tamamına katıldıklarını kaydetti.

Gaziantep halkının doğal kaya tuzuna yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çelik, "Eski usul taş değirmende müşterilerimizin gözü önünde tuzu hazırlayıp sunuyoruz. Tuz, iyon yayan şifalı tuz lambası ve tuz sabunun da yer aldığı 10 çeşit ürünün satışını yapıyoruz. Satışlardan çok memnunuz. Ürünlerimize yoğun ilgi gösteriliyor" diye konuştu.

Tropikal kuru meyveler talep görüyor

'Yöresel Ürün Günleri'nde tezgahta yerini alan tropikal kuru meyveler ve çerezlere yoğun talep olduğunu vurgulayan Yaren Kuruyemiş Yetkilisi Hamit Aslan, "Malatya'dan geliyoruz. Malatya kayısısı, doğal ortamda kurutulan tropikal meyveler ve çerezlerden oluşan 55 farklı ürünü tüketicilerle buluşturuyoruz. Gaziantep çok güzel bir şehir buradaki ilgiden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Saç ve cilt dostu doğal sabunlar Hatay'dan

Başta saç dökülmesi, sivilce, egzama olmak üzere çeşitli cilt sorunlarında kullanılan doğal sabunlar da 'Yöresel Ürün Günleri'nde yerini aldı.

Yurda Şifa Doğal Ürünler Sahibi Kerim Sağnak, "Hatay'da herhangi bir kimyasal madde kullanmadan tamamen doğal olarak ürettiğimiz el yapımı; eşek sütü, bıttım, menengiç ve kil sabunları başta olmak üzere her çeşit sabunu tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Sabun, doğallığına dikkat edilip ihtiyaca göre alınmalıdır" uyarısını yaptı.

Tüketiciler farklı bölgelerin lezzetlerini yakından tanıyor

Yaren Zeytincilik Yetkilisi Ahmet Aslan, Sanko Park AVM'de geleneksel olarak düzenlenen 'Yöresel Ürün Günleri'nin Türkiye'nin dört bir yanından farklı lezzetlerin tanıtımı ve insanların diğer bölgelerin kültürlerini tanıması bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bursa Gemlik'ten geldiğini belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Özel tuzsuz zeytin, ızgara zeytin ve diğer çeşitlerimizle birlikte 14 farklı zeytin çeşidini Gaziantepli vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Hem şehirlerin kaynaşması hem de vatandaşlarımızın farklı lezzetleri daha yakından tanıması bakımından çok kıymetli bir buluşma oluyor."

Özel sultan lokumları ağızları tatlandırıyor

Nezeni Lokum ve Cezerye Yetkilisi Serkan Hüsnüer de 75 farklı lokum çeşidinin 'Yöresel Ürün Günleri'nde tezgahlarda yerini aldığının altını çizdi.

Gül lokumu, tahin, fındık ezmesi, badem ve badem karışımlı özel sultan lokumunun lezzetiyle büyük beğeni topladığını dile getiren Hüsnüer, "Böylesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Sanko Park yönetimine teşekkür ederim" diyerek memnuniyetini iletti.

SANKO Park

"Gaziantep'in alışveriş merkezi" Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park'ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

Sanko Park'ın birçok marka karmasının yanı sıra, Sanat Galerisi yer alıyor. Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezinde gençlere nezih ortamda zaman geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlere hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir. Türkiye'nin ilk AVM çocuk kütüphanesinin de bulunduğu Sanko Park'ta, bin 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 50 araçlık Vale Park ile ziyaretçilere ayrıcalıklı hizmet sağlanıyor. - GAZİANTEP

Türkiye'nin yöresel lezzetleri SANKO Park'ta
Türkiye'nin yöresel lezzetleri SANKO Park'ta
Türkiye'nin yöresel lezzetleri SANKO Park'ta
Türkiye'nin yöresel lezzetleri SANKO Park'ta

alışveriş merkezi, Gaziantep, Türkiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye'nin yöresel lezzetleri SANKO Park'ta - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor 11:09 Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor 11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! 10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:08 Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
Tartışmanın fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı Tartışmanın fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı         
11:23
Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı         
11:07
Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi         
10:49
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:32:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin yöresel lezzetleri SANKO Park'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement