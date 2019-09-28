Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu

1 saat önce

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği Yöresel Peynirler Kars Buluşması, son gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu, System.String[]

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği Yöresel Peynirler Kars Buluşması, son gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kars, Iğdır, Diyarbakır, Ardahan, Çorum, Amasya, Konya, Balıkesir ve Erzincan'dan katılan peynir üreticileri, Hükümet Konağı önünde açılan stantlarda ürünlerini tanıttı.

Etkinliğe Amasya'dan katılan üretici Güner Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya peynirlerini tanıtmak için Kars'a gelerek bu etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Yöre peynirlerinin tanıtımı için güzel bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Etkinliğin oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Diğer illerin de bu etkinliğe katılması, aslında hazine diyebileceğimiz yöre peynirinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu tip organizasyonlarla üretimin daha çok çoğalacağını düşünüyorum. Biz de buraya küp peyniri, katmer peyniri, Çerkez peyniri, klasik peynirimizi Amasya'dan getirerek tanıtmaya çalıştık."

Peynir üreticisi Fatih Acar da bu etkinlik sayesinde peynirlerini tanıtma fırsatı bulduklarını anlattı.

Vatandaşların etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Acar, "Organizasyon çok güzel geçti, peynirlere yoğun bir talep oldu. Ürünlerimizi buraya gelen misafirlere tattırmaya çalıştık. Satın almak isteyenlere ürünlerden sattık." ifadelerini kullandı.

Erzincan, Amasya, Kars, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu
Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:35:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]