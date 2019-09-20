Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluşuyor

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenleyeceği "Yöresel Peynirler Kars Buluşması" 27-28 Eylül'de Kars'ta gerçekleşecek.

Türkiye'nin dört bir yanında üretilen yöresel peynirler, kentte düzenlenecek etkinlikle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Yöresel peynirler buluşmasıyla peynir konusunda farkındalık yaratma, sinerji oluşturma, peynirlerin bilinirlik düzeylerinin arttırılması, marka oluşturma ve pazarlama gibi kavramların pekiştirilmesi hedefleniyor.

İki gün sürecek etkinlikte düzenlenecek "Yöresel Peynircilik Paneli"nde, "dünyada ve Türkiye'de yöresel peynircilik", "coğrafi işaretler", "yöresel peynirciliğin sosyal, kültürel ve iktisadi temelleri" konuları ele alınacak.

Halk oyunları gösterileri ve tadım yarışmalarına da yer verileceği etkinliğin geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor.