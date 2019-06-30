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Türkiye'nin Yörükleri Söğüt'te toplandı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl eylül ayında yapılacak 738'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi 'toy toplantısı' gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl eylül ayında yapılacak 738'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi 'toy toplantısı' gerçekleştirildi.
Toplantı öncesinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakamı Murat Öztürk, Bilecik Belediye Başkanı İsmet Sever ile farklı illerden gelen yörük temsilcileri, mehter takımı eşliğinde Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada alp kıyafetli askerlerin "saygı nöbeti" değişimini izleyen protokol dualar etti.
Protokol daha sonra toplantının yapıldığı salona geçti. Burada konuşan vali Şentürk, yüz yıllardır süren kardeşliği devam ettirmenin önemine değindi. Ecdadın bıraktığı mirası Anadolu'nun her köşesine ve gelecek kuşaklarına bırakmak zorunda olduklarını vurgulayan Şentürk, şunları söyledi:
"Bu vatanın birliği için bu kardeşliğimizi kaybetmemiz gerekiyor. Bun kaybetmemenin yolu sürdürmekten geçiyor. Bir müddet sonra bu duygular unutulabiliyor. Etkinliklere çok sayıda kişinin gelmesi gerekmiyor ama Anadolu'nun her noktasından buraya gelinmeli ve bu heyecan yansıtılmalıdır. Kırgınlıklar olabilir. Biz evimize gelen misafiri ağırlayamamanın mahcubiyetini hep duyarız. Bugün de şenliğimizin daha konforlu olması ve icra edilmesi bakımından yörük beylerimiz ile toplantı gerçekleştiriyoruz."
Toplantıda söz alan Yörük temsilcileri de organizasyona ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Türkiye'nin Yörükleri Söğüt'te toplandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:42 Kaynak: AA
Bilecik, Söğüt, Kültür Sanat
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