Erzincan'da üretilen alabalıklar, Karadeniz'de büyütülüp Avrupa ve Rusya'ya satılıyor - Son Dakika
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Erzincan'da üretilen alabalıklar, Karadeniz'de büyütülüp Avrupa ve Rusya'ya satılıyor

05.08.2022 10:47

TÜRKİYE'nin yüksek rakımlı illerinden Erzincan'da üretilen yavru alabalıklar, Karadeniz'de büyütülüp, 'Türk somonu' olarak Avrupa ülkeleri ile Rusya'ya gönderiliyor.

TÜRKİYE'nin yüksek rakımlı illerinden Erzincan'da üretilen yavru alabalıklar, Karadeniz'de büyütülüp, 'Türk somonu' olarak Avrupa ülkeleri ile Rusya'ya gönderiliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "Yavru alabalık üretim kapasitesini 238 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sahile uzaklığı 230 kilometre, şehir merkezi rakımı ise 1200 metre olan Erzincan, tatlı su balıkçılığında gelecek vadediyor. Kalitenin korunması ve üretimin sürdürülebilirliği için Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından belirli periyotlarda kontrollerin yapıldığı tesislerin her geçen yıl sayısı artıyor. Erzincan'da son yapılan başvurular ile tesis sayısı ise 43'e ulaşacak. Projelerin tamamlanması ile 950 ton olan porsiyonluk alabalık üretim kapasitesinin 13 bin 550 tona, 41 milyon olan yavru alabalık üretim kapasitesinin de 238 milyona ulaşması hedefleniyor.

'TÜRK SOMONU OLARAK İHRAÇ EDİLİYOR'Erzincan'da, 2021'de 526 ton olan porsiyonluk alabalık kapasitesinin geçen yıllardaki yatırımlarla 950 tona ulaştığını kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, bu yıl 17 üretim tesisin başvurularını da aldıklarını söyledi. Aynı zamanda 11 yavru alabalık tesisinin de üretim için başvuruda bulunduğunu kaydeden Şahin, "2022- 2023 yılında bu projeler tamamlandığında 15 adet faal olan üretim tesisine 28 adet daha eklenerek toplam 43 üretim tesisine kavuşacağız. Bunun büyük bir kısmı porsiyonluk alabalık, bir kısmı da burada olduğu gibi yavru üretim tesisi. 41 milyon olan yavru alabalık üretim kapasitesini 238 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah ilimiz bu projelerin tamamlanması özellikle Keban Barajı, Tercan Barajı, Göyne Barajı'nda yapılan bu yatırımlar aynı zaman da böyle işletmelerin de çoğalması ile su ürünlerinde söz sahibi olmak istiyoruz. Bu projelere çok önem veriyoruz. Beyaz et özellikle balık eti ülkemizde revaçta olan bir şey. Burada yetişen alabalık yavruları Karadeniz'de büyütülüp, yurt dışına 'Türk somonu' olarak ihraç edilmekte" diye konuştu.

Özel işletmede sorumlu Sinan Ebinç ise "Burası bir yavru üretim merkezi. Biz dışarıdan döllenmiş yumurta alıyoruz. Yaklaşık olarak 3-4 ay bizde kaldıktan sonra Karadeniz'e gönderiyoruz. Orada iyice büyüyen balıklar 'Türk somonu' olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'ya ihraç ediliyor. Şu an bu tesiste yaklaşık 10 milyon yavru balık üretimi yapıyoruz ama hedefimiz önümüzdeki yıllarda bunu 15 milyona çıkarmak" dedi.


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Kaynak: DHA

Karadeniz, Erzincan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da üretilen alabalıklar, Karadeniz'de büyütülüp Avrupa ve Rusya'ya satılıyor - Son Dakika

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