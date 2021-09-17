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"Türkiye'nin Yumuşak Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu" başladı - Son Dakika

"Türkiye'nin Yumuşak Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu" başladı

17.09.2021 10:58

Diplomasi Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Yumuşak Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu" başladı.

Diplomasi Vakfı tarafından düzenlenen " Türkiye'nin Yumuşak Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu" başladı.

Türkiye'de dizi sektörünün sorunlarının tanımlanması ve çözüm önerilerinin geliştirilerek bir yol haritasının çıkarılmasının hedeflendiği sempozyumun açılış konuşmasını yapan Diplomasi Vakfı Direktörü Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, vakfın yeni teşkilatlanan ve Türkiye dış politikasını çalışan bir düşünce kuruluşu olduğunu söyledi.

Yeni yola çıkmış vakfın ilk etkinliklerinden birinin "Türk Dizi Sektörü Sempozyumu" olduğunu dile getiren Bilgin, Türkiye'nin ihraç ettiği diziler vasıtasıyla önemli bir kültürel diplomasi yürüttüğünü vurguladı.

"Türk dizileri önemli bir güç unsuru"

Bilgin, "Türkiye, kültürel hinterlandının yanı sıra Latin Amerika ve Uzak Asya gibi aslında kültürel hinterlandımızda yer almayan ülkelerde bile diziler vasıtasıyla çok önemli kültürel etkiler bırakabiliyor. Bu çok önemli bir güç unsurudur." değerlendirmesini yaptı.

Sempozyumda hem akademik olarak hem de sektörden katılımcılarla konunun ele alınacağını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu gücü ne kadar kullanıp kullanmadığını, Türk dizilerinin dünyada Türk ve Türkiye imajına nasıl katkı yaptıklarını, Türk kültür, tarih ve değerleri ile Türkiye'nin milli duruşunu, meselelerini, pozisyonunu ve bunların Türk milletine ne kadar yansıdığını tartışmak istiyoruz."

Konunun hem küresel hem de yerel boyutu olduğuna dikkati çeken Bilgin, TRT 1'de izleyiciyle buluşan "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinden de örnek vererek, Türkiye'nin kültürel güç unsurunu daha fazla kullanma iradesi gösterdiğini vurguladı.

Sempozyum kapsamında 3 oturumda "Türk Dizileri ve Kültürel Diplomasi", "Türk Dizileri: Sorunlar, İmkanlar ve Türk Dış Politikası", "Küresel Kültür-Milli Kültür Denkleminde Türk Dizileri" konuları ele alınacak. Dizi sektöründeki oyuncu ve yapımcıların sektörle ilgili görüş ve önerilerinin yanı sıra konuyla ilgilenen akademisyenlerle durum analizi yapılarak sektörün geleceği tartışılacak.

Türkiye'nin Yumuşak Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu başladı
Türkiye'nin Yumuşak Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu başladı

Türkiye, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Yumuşak Gücü: Türk Dizi Sektörü Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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