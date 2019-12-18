Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Ekim'de arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Ekim'de arttı

7 saat önce

Uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2019 Ekim sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yılsonuna göre yüzde 8,1 oranında artışla 247,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,8 oranında azalışla 588,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Ekim'de arttı, System.String[]

Uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2019 Ekim sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yılsonuna göre yüzde 8,1 oranında artışla 247,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,8 oranında azalışla 588,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ekim dönemi uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2019 Ekim sonu itibarıyla, uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yılsonuna göre yüzde 8,1 oranında artışla 247,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,8 oranında azalışla 588,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yılsonunda -370,4 milyar dolar iken 2019 Ekim sonunda -341,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yılsonuna göre yüzde 12,4 oranında artışla 104,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,8 oranında artışla 93,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların tabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,9 oranında artışla 46,5 milyar dolar oldu.


Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yılsonuna göre yüzde 5,3 oranında artışla 156,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Portföy yatırımları 2018 yılsonuna göre yüzde 5,8 oranında azalışla 131,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yılsonuna göre yüzde 1,6 oranında azalışla 29,0 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 16,3 oranında azalışla 15,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,9 artışla 49,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yılsonuna göre yüzde 3,4 oranında azalarak 300,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında artarak 34,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 2,4 oranında azalarak 13,7 milyar dolar oldu.


Bankaların toplam kredi stoku yüzde 15,3 oranında azalarak 69,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,6 oranında azalarak 101,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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