Türkiye'nin Yurt Dışındaki En Büyük Ticaret Merkezi AçıldıKayseri OSB Dubai Türkiye Ticaret Merkezi

Ticaret Bakanlığı destekleri kapsamında ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile yurt dışında üreticilerimizin ürünlerini 365 gün sergileyeceği Türk Ticaret Merkezilerinden en büyüğü olan Kayseri OSB Dubai Türkiye Ticaret Merkezi açıldı.

Türkiye'nin en büyük Ticaret Merkezi olan Dubai Türkiye Ticaret Merkezi'nin açılışına Büyükelçimiz Sayın Can Dizdar, Başkonsolosumuz Sayın İlker Kılıç, Başmüşavirimiz Sayın Hikmet Işıl Deniz, Ticaret Ateşemiz Sayın Ahmet Canlı, Mag Holding Y.K. Başkanı Sayın Moafaq Al Gaddah, Dubai Türk İş Konseyi Başkanı Sayın Fatma Nilgün Emrem ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışa telekonferansla katılan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB Dubai Türkiye Ticaret Merkezi'nin, devlet destekli ve kurumlar arası eş güdümle gerçekleştirilen projelere örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Merkez'in, Türkiye ekonomisine ve artan ihracatına güç katacağına işaret eden Başkan Nursaçan, "Dubai, bölgenin ticaret merkezi konumunda. Sadece Körfez Bölgesi'ne değil, ticareti her geçen gün artan Batı Afrika Pazarı'na da hitap ediyor. 2023 yılında Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek isteyen ülkemizin ihracat mentalitesindeki değişimi de gözler önüne seriyor" diye konuştu.

3 MİLYAR DOLARLIK PAZARA HİTAP EDECEK

Dubai Türkiye Ticaret Merkezi'nin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden ve Türkiye'nin yurt dışında yer alan en büyük Ticaret Merkezi'nin açılmasının haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Nursaçan, şunları söyledi:

"Kayseri OSB uluslararası büyük projelere imza atma yolunda önemli hamleler yapmaktadır. Türk ihracatçılarının ürünlerinin tanıtılması, depolanması, lojistik ve finansal olarak destek vermek ve pazara girişlerini kolaylaştırmak için Dubai'de, T.C. Ticaret Bakanlığı ve TİM A.Ş. desteğiyle başladığımız proje 2 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçti. Dubai dünyanın gözde ticaret merkezlerinden biri konumunda. Gelişmiş ülkelerin pek çoğu bu coğrafyada yeni ticaret kanalları açıyor. Yıllık 3 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip olan bu bölgede Türk ürünlerinin mutlaka yer alması gerekiyor. Dünya ticaretinde hiper rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi ihracatçılarımızı doğru zamanda doğru hamleler yapmaya mecbur kılmaktadır. Bu düşünceden hareketle, Kayseri'de üretilen seçkin ürünlerin küresel arenada tanınırlığını artırmak, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlamak, yeni firmalarımıza fırsat oluşturmak, yurt dışında 365 gün ürünlerin sergilenebilmesi için 2 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz bu projenin ihracat rakamlarımıza ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

KAYSERİ OSB DUBAİ TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ

Dubai Türkiye Ticaret Merkezi, 8 bin metrekare showroom, 2 bin metrekare depo olmak üzere sosyal tesisleri ile birlikte yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip. Dubai'nin dünyaca ünlü Basra Körfezi kıyısında bulunan Palmiye Adası'nın yakınına kurulan merkez Türkiye'nin yurt dışına açılan en önemli merkezlerinden biri olacak.

Dubai TTM, Dubai'den farklı ülkelere de ihracat için bir üs niteliğinde olacak. Birçok firmanın boy göstereceği bu merkez ile son yıllarda dünya ticaretinin merkezi haline gelen Dubai'de Türk ürünlerinin Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarında daha fazla pay alması planlanıyor. - KAYSERİ