Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı
1 saat önce
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti
Türkiye
'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22
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