Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı
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Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

1 saat önce

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı, System.String[]
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22 
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