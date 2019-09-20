Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, Temmuz ayı sonu itibarıyla 2018 yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında artışla 244,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,1 oranında azalışla 596,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. 2019 Temmuz sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında artışla 244,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,1 oranında azalışla 596,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 373,6 milyar dolar iken 2019 Temmuz sonunda eksi 351,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında artışla 99,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,6 oranında artışla 95,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,1 oranında artışla 49,7 milyar dolar oldu.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,0 oranında azalışla 144,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında azalışla 139,9 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artışla 32,0 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,9 oranında azalışla 16,1 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,3 artışla 51,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında azalarak 311,9 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında artarak 34,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 1 oranında artarak 14,2 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 oranında azalarak 74,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,6 oranında azalarak 101,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL