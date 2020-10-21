Türkiye'nin yüzde 19'u kedi sahibi - Son Dakika

Türkiye'nin yüzde 19'u kedi sahibi

21.10.2020 10:46
Türkiye'nin yüzde 19'u kedi sahibi, System.String[]

Avrupa ülkelerinde kedi sahipliği oranları belli oldu.

Avrupa ülkelerinde kedi sahipliği oranları belli oldu. Türkiye'nin yüzde 19'unun kedisi olduğu saptandı. En çok kedi sahipliği yapan ülke ise yüzde 47 ile Romanya oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerinde kedi sahipliği oranı belli oldu. Böylelikle Türkiye'nin yüzde 19'unun kedisi olduğu saptanırken aynı oranla ona İsveç eşlik etti. En çok kedi sahipliği yapan ülke ise yüzde 47 ile Romanya olurken, ikinci sırada yüzde 38 ile Letonya, üçüncü sırada yüzde 34 ile Macaristan dördüncü sırada ise yüzde 33 ile Slovenya ve Polonya, yüzde 32 ile Litvanya, yüzde 31 ile Fransa ve Avusturya, yüzde 27 ile Belçika, yüzde 26 ile de Danimarka olarak sıralandı. Kedileri daha az sahiplenen ülkeler arasında ise Yunanistan ve İspanya'nın başı çektiği görüldü.

Ajans Press, sokak hayvanları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sokak hayvanları ile alakalı basına 11 bin 937 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl çıkan haber adetlerine bakıldığında ise 11 bin 109 olduğu görüldü. Sadece minik patili dostlarımızla ilgili bu yıl çıkan haber sayısı da 17 bin 205 olarak kaydedildi. Sokak hayvanlarına kötü muamele, kanunların caydırıcı olmaması ve bunun üzerine yapılan tartışmalar ise medyada en çok haber olan başlıklar arasında yer edindi.

(İHA)

Türkiye'nin yüzde 19'u kedi sahibi

Türkiye, Avrupa, Ajans, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yüzde 19'u kedi sahibi - Son Dakika

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