Bakan Varank'tan IMF'nin Türkiye öngörüsüne ilişkin değerlendirme - Son Dakika

Bakan Varank'tan IMF'nin Türkiye öngörüsüne ilişkin değerlendirme

27.01.2021 12:37

Bakan Varank'tan IMF'nin Türkiye öngörüsüne ilişkin değerlendirme Bakan Varank: "Pandemi boyunca, gerek kamu hizmetlerinin gerek iktisadi faaliyetlerin dijitalleşmesinde tüm dünyaya örnek olan bir performans sergiledik" "Türkiye'nin dijital yüzü; türkiye.gov.

Bakan Varank'tan IMF'nin Türkiye öngörüsüne ilişkin değerlendirme

Bakan Varank: "Pandemi boyunca, gerek kamu hizmetlerinin gerek iktisadi faaliyetlerin dijitalleşmesinde tüm dünyaya örnek olan bir performans sergiledik"

"Türkiye'nin dijital yüzü; türkiye.gov.tr'ye sadece 2020 yılında 2 milyardan fazla giriş yapıldı, pandemi döneminde birçok kamu hizmeti dijital ortamlardan yürütüldü"

"Milli araştırma kurumumuz TÜBİTAK, bugüne kadar dijitalleşme alanında 5 binden fazla projeye 3,39 Milyar lira destek verdi

" E-ticaret sektörü 2020 yılında yaklaşık yüzde 65 oranında büyüdü"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, IMF'nin 2020-2021 Türkiye büyüme öngörülerini revize ettiğini belirterek, "Daha önce Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 küçüleceğini tahmin eden IMF şu anda bu rakamı yüzde 1,2 büyüme olarak revize etti. 2021'de Türkiye'nin yüzde 6 büyüyeceğini öngörüyor. Bazı muhalefet partileri sürekli Türkiye'nin verileriyle ilgili kafa karışıklığı oluşturmaya, kurumlarımızın güvenilirliğini zedelemeye çalışıyor. Özellikle otel köşelerinde gizli saklı görüştükleri IMF'in bu rakamları revize etmeleriyle ilgili ne düşünüyorlar merak ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğine tarafından düzenlenen "Dijital Türkiye Konferansı"na katıldı.

Pandemi boyunca, gerek kamu hizmetlerinin gerek iktisadi faaliyetlerin dijitalleşmesinde tüm dünyaya örnek olan bir performans sergilendiğini kaydeden Bakan Varank," Vatandaşlarımız, 5 binden fazla hizmeti E-devlet portalından uzaktan erişimle alabiliyor. 52 milyon kullanıcıya ulaşan Türkiye'nin dijital yüzü; türkiye.gov.tr'ye sadece 2020 yılında 2 milyardan fazla giriş yapıldı. Pandemi döneminde birçok kamu hizmeti dijital ortamlardan yürütüldü. Bunun yanında özel sektörümüz de dijitalleşmeye ivme kazandırdılar. Bunun bir yansıması olarak E-ticaret sektörü 2020 yılında yaklaşık yüzde 65 oranında büyüdü. Bu yaygın dijitalleşmesin kayıt dışılığın azaltılması ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi gibi çok önemli pozitif etkileri var. Bu kayıt altına almanın bizim büyüme rakamlarımıza da yansıdığını düşünüyoruz. IMF 2020-2021 Türkiye büyüme öngörülerini revize etti. Daha önce Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 küçüleceğini tahmin eden IMF şu anda bu rakamı yüzde 1,2 büyüme olarak revize etti. 2021'de Türkiye'nin yüzde 6 büyüyeceğini öngörüyor. Bazı muhalefet partileri sürekli Türkiye'nin verileriyle ilgili kafa karışıklığı oluşturmaya, kurumlarımızın güvenilirliğini zedelemeye çalışıyor. Özellikle otel köşelerinde gizli saklı görüştükleri IMF'in bu rakamları revize etmeleriyle ilgili ne düşünüyorlar merak ediyorum" dedi.

2020 yılında ilan edilen çağrıyla; dijital dönüşüm odaklı 396 projeye 158 Milyon Lira katkıda bulunulduğunu aktaran Varank,"

KOBİGEL'in dijitalleşme odaklı yeni çağrısını da yakında ilan edeceğiz. Yine KOSGEB aracılığıyla "Stratejik Ürün Destek Programı" kapsamında KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirmeleri için işletme başına 6 Milyon Liraya kadar destek sağlıyoruz. Milli araştırma kurumumuz TÜBİTAK, bugüne kadar dijitalleşme alanında 5 binden fazla projeye 3,39 Milyar lira destek verdi" diye konuştu.

AB ile yürütülen Rekabetçi Sektörler Programında dijitalleşmeyi odağına alan üç proje olduğunu açıklayan Varank,"Yaklaşık 5 milyon avroluk Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi Projesi, 9,9 milyon avroluk Endüstriyel Yetkinlik Merkezi projesi ve 10,5 milyon avroluk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün Dijital Dönüşümü Projesiyle toplamda 26 milyon avroluk bir bütçeyi dijitalleşme süreçleri için kullandırtacağız. Bir yandan mevcut iş gücümüzü geleceğin mesleklerine yönlendirecek projeler yaparken diğer yandan insan kaynağımızın teknolojik bilgi ve donanımına yönelik projeler yürütüyoruz.

Yine Sanayi Doktora Programı kapsamında dijital teknolojiler alanında 19 farklı üniversitenin 27 farklı sanayi firması ile yaptığı 31 projeyi destekliyoruz. Bu projeler kapsamında 123 doktora öğrencisini yetiştirecek ve doktora öğrenimleri sonrasında onlara istihdam desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezinin hem ülke özelinde projeler tasarlayacağını hem de yapacağı pilot uygulamalarla, kamuya mevzuat önerilerinde bulunacağını bildiren Varank," Merkezimizde, nesnelerin interneti, robotlar, yapay zeka, otonom araçlar, insansız hava araçları ve blok zincir alanında çalışmalar yapılacak. Kamu, özel sektör, üniversite ve STK iş birliği ile sanayimizin dijital dönüşümünü hızlandıracak projeler yine burada geliştirilecek. Yakın zamanda, KOBİ'lerin Dijital Dönüşümünü Hızlandıracak Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Projesi'ni bu merkezde başlattık; Proje kapsamında; önce firmaların dijital dönüşüm olgunluğunu değerlendiriyor, ardından onlara uygun yol haritaları sunuyoruz. Destek ve teşvik sistemimizi kurgularken bu projenin çıktılarına başvuracağız. Yine dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu (Plug and Play) de bu ay MESS Teknoloji Merkezi'nde çalışmalarına başladı. 9 milyar dolarlık portföye sahip 40 bin 'den fazla girişimi bünyesinde barındıran bu platform; girişimci, sanayici ve yatırımcıyı bir araya getirecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'tan IMF'nin Türkiye öngörüsüne ilişkin değerlendirme
Bakan Varank'tan IMF'nin Türkiye öngörüsüne ilişkin değerlendirme
Bakan Varank'tan IMF'nin Türkiye öngörüsüne ilişkin değerlendirme
Bakan Varank'tan IMF'nin Türkiye öngörüsüne ilişkin değerlendirme

Mustafa Varank, Muhalefet, Türkiye, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank'tan IMF'nin Türkiye öngörüsüne ilişkin değerlendirme - Son Dakika


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