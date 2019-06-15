Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin yüzde 7'si Hepatit B taşıyıcısı"
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"Türkiye'nin yüzde 7'si Hepatit B taşıyıcısı"

4 dakika önce

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk, toplumun yüzde 7'sinin Hepatit B taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk, toplumun yüzde 7'sinin Hepatit B taşıyıcısı olduğunu belirtti.
Demirtürk, bir termal otelde düzenlediği toplantıda, 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu'nda üç gün boyunca viral hepatitlerle ilgili tanı, tedavi ve korunma yöntemlerini tartışacaklarını söyledi.
Türkiye'de kronik Hepatit B hastalığının kronik Hepatit C'ye göre daha fazla görüldüğünü vurgulayan Demirtürk, şunları belirtti:
"Toplumumuzun yüzde 7'si Hepatit B taşıyıcısı. 750 bin civarında da kronik Hepatit C hastamız var. Kronik Hepatit C günümüzde tam olarak tedavi edilebilen bir enfeksiyondur. Bu hastalıkta yüzde 100 kür sağlayabiliyoruz. Hepatit B'de ise aşıyla korunma şansımız var. Özellikle risk gruplarını aşılayarak hastaları da tedavi ederek Hepatit B'nin önüne geçmeye çalışıyoruz. Hastalar yaklaşık üç aylık bir tedavi sürecinde sağlığına kavuşturuluyor. KLİMİK çalışma grubu olarak bu konuyla ilgili bir araştırmada yürüttük. Bin 500'e yakın hasta üzerinde yaptığımız araştırma sonucunda hastaların yüzde 99'unda tam yanıt sağladık. Burada önemli olan ise hastalara ulaşabilmektir."
Hastalıkla ilgili toplumda bilinirliği artırmak ve bir farkındalık yaratmak istediklerini anlatan Demirtürk, ülkede en büyük sorunun rahatsızlığı bulunduğunu bilmeyen insan grubu olduğunu bildirdi.
Hepatitlerin böyle bir durumu olduğunu aktaran Demirtürk, bazen hastalığı tesadüfen tespit ettiklerini dile getirdi.
KLİMİK Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Süha Tekin de Türkiye'nin farklı şehirlerinde sempozyumlar yaptıklarını ifade etti.
Türkiye'nin yüzde 7'si Hepatit B taşıyıcısı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türkiye, Güncel
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