Türkiye'nin yüzde 79'u internet kullanıyor - Son Dakika

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, internet kullanımı bu yıl 16 ile 74 yaş arasında yüzde 79 olurken, geçen yıl bu oranının yüzde 75,3 olduğu kaydedildi. İnternet kullanımına cinsiyet olarak bakıldığında ise erkeklerde daha fazla olduğu saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl internet ile alakalı 101 bin 131 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl pandemi ile birlikte internet alışverişine ilgi artarken, okulların eğitim hayatına internet üzerinden devam etmesinin haber çıkışlarını oldukça etkilediği görüldü.

İNTERNETTEN EN ÇOK GİYİM ÜRÜNLERİ ALDIK

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 'Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' belli oldu. Böylelikle Türkiye'de internet kullanımı bu yıl 16 ile 74 yaş arasında yüzde 79,0 olurken, geçen yıl bu oranının yüzde 75,3 olduğu kaydedildi. İnternet kullanımına cinsiyet olarak bakıldığında ise erkeklerin yüzde 84,7'sinin kadınların ise yüzde 73,3'ünün kullandığı görüldü. Hanelerdeki internete erişim imkanının ise yüzde 90,7'ye çıktığı saptandı. Geçen yıl Nisan'dan bu yıl Mart ayına kadar 16-74 yaş arasının internetten kişisel alışveriş oranı yüzde 36,5 olurken, internet üzerinden sipariş veren bireylerin en çok satın aldığı ürünler giyim, ayakkabı, aksesuar oldu. Bu oranın da yüzde 60,9 olduğu gözlendi.