Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir 'Korona' ya meydan okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir 'Korona' ya meydan okudu - Son Dakika

Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir 'Korona' ya meydan okudu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol, İHA'ya o geceyi anlatıp Korona'ya meydan okudu.

Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir 'Korona' ya meydan okudu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol, İHA'ya o geceyi anlatıp Korona'ya meydan okudu. Söylemleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Bekir Varol, " Biz yörüğüz, biz Korona'dan değil korona bizden korksun" dedi.


Bekir Varol, kazada tekeri kopan kamyonetini yaptırmak için geldiği Manavgat Sanayi Sitesinde hem o geceyi anlattı hem de Korona'ya savaş açtı. Kendisinin Manavgat Sülek Mahallesinden olduğunu, demir ve günışığı işiyle uğraştığını belirten Bekir Varol "Cumartesi gecesi Kızılağaç mahallesinde arkadaşlarla sohbet edip alkol aldık. Biraz alkolü fazla kaçırdık. Arabama binip Karacalar mahallesindeki evime doğru yola çıktım. Kızılağaç'ta alışveriş merkezi önündeki ışıklarda yeşil yandıktan sonra yola çıktım. Karacalar tarafına geçtiğim sırada Alanya istikametinden gelen bir araba kırmızı ışıkta geçip benim arabama çarptı. Adam bir şeylerden kaçıyordu sanırım. Kazanın ardından bir süre gittikten sonra baktım tekerin birisi yok geri geldim. Geldiğimde jandarma ekibi trafik ekibi ve bana çarpan arabanın sürücüsü vardı" dedi.


O gece alkollü olmasına rağmen diğer sürücüyü kurallara uymamakla suçlayan Bekir Varol, bu iddiasından geri dönmedi. "Benim hiçbir suçum yok. Alkollü olduğum için cezama razıyım" diyen Bekir Varol, "Arkadaş ta sonradan öğrendim komşu köyün imamıymış. Benim acilen arabamı yaptırmam lazım. Araba benim elim-ayağım. Verilmiş sözlerim yetiştirmem gereken işlerim var. Değilse aç kalırım" dedi.


Korona konusuna da değinen Bekir Varol "Korona Türke bulaşamaz. Türk insanı temizdir. Bana hiç bulaşamaz. Ben hem Sülekli hem de yörüğüm. Korona bizden korksun" dedi. - ANTALYA

Kızılağaç, Manavgat, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
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