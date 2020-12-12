Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hızlan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Hızlan, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafına oy veren Hızlan, "haber" kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Hızlan, "spor" kategorisinde ise oyunu Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.