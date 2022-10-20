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Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın açıklamaları Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Kıran, güven mektubunu Hırvatistan Cumhurbaşkanı'na sundu

ZAGREB (AA) – Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, güven mektubunu Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'e sundu.

Milanovic, Büyükelçi Kıran'ı ülkenin başkenti Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti.

Büyükelçi Kıran, Milanovic'e güven mektubunu sunarak resmen görevine başladı.

Büyükelçi Kıran, güven mektubunu sunmasının ardından yaptığı açıklamada, "17 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, atandığım Hırvatistan Büyükelçiliği görevine başladım. Aynı gün, Dışişleri Bakanlığına güven mektubumun örneğini sundum. 3 gün gibi kısa bir süreden sonra Cumhurbaşkanı Milanovic'e güven mektubumu sundum ve bugün itibarıyla resmi olarak görevime başlamış bulunuyorum." dedi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çeken Kıran, "Hem Türkiye-Hırvatistan ilişkilerinin gelmiş olduğu konum hem de önümüzde duran pozitif perspektif bizim üzerimize çok büyük bir yük ve sorumluluk yüklüyor ve önümüzdeki döneme dair yapacağımız çalışmalar açısından hepimizi motive ediyor. Türkiye-Hırvatistan ilişkilerinin geçmişi çok geriye gidiyor ama bu yıl, diplomatik ilişkilerimizin 30. yıl dönümünü kutladık ve bu yılı birbirinden önemli etkinliklerle idrak ettik." diye konuştu.

Kıran şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız (Mevlüt Çavuşoğlu), geçen yıl ve bu yıl Hırvatistan'ı ziyaret etti. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ilişkilerimiz açısından bir milat oldu. Bu ziyaret sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız şahsımı bizzat Sayın Milanovic'e ve Hırvatistan Başbakanı (Andrej) Plenkovic'e takdim etmişti, bundan çok büyük bir onur duydum. Bugün de Cumhurbaşkanı Milanovic'e güven mektubumu sunmam sırasında, Cumhurbaşkanımızın selamlarını kendisine iletme imkanı buldum. Son derece samimi, yapıcı ve sıcak bir atmosferde güven mektubumu sundum."

Hırvat makamlara hızlı bir şekilde "hüsnü kabulde" bulundukları için teşekkür eden Kıran, "Cumhurbaşkanımız, ziyaretleri sırasında da bizlere çok önemli hedefler koymuştu.

Önümüzdeki dönemde bu hedefi gerçekleştirmek için bütün arkadaşlarımızla birlikte fedakar bir şekilde gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmimizi kısa vadede 2 milyar dolara çıkarma hedefimiz var"

Kıran, "Bu hedeflerimizin başında, ticaret hacmimizi kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede 5 milyar doların üzerine çıkarma hedefi var. Cumhurbaşkanımızı, gelmeden önce, talimatlarını almak üzere ziyaret etme imkanı buldum, kabulleri sırasında bu hedefi şahsıma hatırlattılar. İnşallah en kısa sürede, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilere yakışır bir ticaret hacmini yakalamak için bütün ekibimizle ve Türk firmalarıyla birlikte yoğun bir gayret göstereceğiz." dedi.

Türk firmalarının Hırvatistan'a olan büyük ilgisine de dikkati çeken Kıran, "Bu ilgiyi diri tutmak ve gerçek bir kazanıma dönüştürmek için daha çok Türk firmasının Hırvatistan'da yatırım yapması ve Türk firmalarının bu ilgisinin ilişkilerimiz açısından bir kazanıma dönüşmesi için de çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin pozitif bir ortamda ilerlediğini ifade ederek Hırvatistan ile Türkiye'nin hem Avrupa Birliği (AB) hem de NATO içerisinde iyi ilişkilerinin olduğunu belirtti ve Hırvatistan'ın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, gelecek hafta Hırvatistan'da düzenlenecek Kırım Platformu Toplantısı'na katılacağını bildiren Kıran, Şentop'un bu kapsamda birçok resmi ziyarette bulunacağını kaydetti.

Kıran ayrıca, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği başta olmak üzere, ülkedeki tüm Türk kurumlarının gayretinin, iki ülke ilişkilerini çok daha iyi bir seviyeye taşımak olacağını söyledi.