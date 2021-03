Türkiye'nin zigon ve orta sehpa üssü Hatay'da yeni hedef; ABD ve Avrupa - Son Dakika

HATAY'da mobilya üreticileri, 50 ülkeye ihraç ettikleri zigon ve orta sehpalar için yeni pazar arayışına girdi. 2020 yılında yaklaşık 100 milyon dolar civarında gerçekleşen mobilya ihracatının yüzde 50'sinin zigon ve orta sehpa olduğunu belirten üreticiler, Amerika ve Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.

Hatay'da üretilen kalitesi, kullanışlılığı ve işçiliği ile çok fazla tercih edilen zigon ve orta sehpaları, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Dünyada, zigon ve orta sehpa üretiminde büyük oranda söz sahibi olan Hatay'daki mobilyacılar, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra, Avrupa ve Amerika'ya da ihracat yapmayı hedefliyor.

'İHRACATTAKİ EN BÜYÜK HEDEFİMİZ AMERİKA'Hatay mobilyasındaki ihracat rakamlarını her geçen yıl daha da yukarıya taşıdıklarını söyleyen Antakya Hızarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar, şöyle konuştu: "Hatay'ın 2020 yılı mobilya ihracatı yaklaşık 100 milyon dolar civarındadır. Bu ihracatın yarısı zigon sehpa ve aksesuar bölümünden karşılanıyor. Hatay'daki firmalar yaklaşık 15-20 yıl içerisinde, zigon sehpa ve aksesuarı çok hızlı, ekonomik ve kaliteli üretmenin yolunu öğrendiler. İhracat yaptığımız bölgelerdeki en güçlü pazarımız Irak. Sıkıntılar öncesinde Suudi Arabistan , Hatay'ın mobilya ihracatı için önemli yerdeydi, şu an o pazarımız biraz zayıflamış durumda ama o boşluğu bugüne kadar girmediğimiz Afrika ülkelerine girerek doldurduk. Avrupa ülkelerine olan ihracatımız henüz istediğimiz seviyeye ulaşamadı ama ufak ufak şu an pek çok ülkeye giriş yapmış durumdayız. Belki de büyük hedef bizim için şu an Amerika, orada da ürün kalitesi ile ilgili değil, ambalajla ilgili bir sıkıntımız var. Onu da çözdüğümüzde zannediyorum, bundan sonra küçük ev mobilyalarında Amerika'da genelde Türkiye ve yerelde Hatay önemli bir yer edinmeye başlayacaktır."Şu an için yaklaşık 40-50 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Yapar, "Hatay'daki mobilyacılığının büyüme hızı, kısa bir süre önce bizde mobilyacılar ihtisas sanayi sitesi yapma gerekliliği doğurmuştu. O sitemiz Allah'a şükürler olsun ki bitti. Taşınmalar henüz tamamlanmadan evvel yine bu büyüme hızı karşısında pek çok firmanın sığamayacağı belli oldu. Bugün gündemde olan Altınözü Enek Organize Sanayi Bölgesi 'nde mobilyacılar için maksimim alanı almak için mücadele ediyoruz" dedi.AÇIKEL: KAPASİTEMİZİ ÜÇE KATLAMIŞ DURUMDAYIZAntakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde zigon ve orta sehpa üretimi yapan Sadık Açıkel, "Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki yeni yerimizde hizmete başladık. Burada kapasitemizi üçe katlamış durumdayız. Geçen sene 1 milyon dolar olan ihracatımızı bu yıl, 2021 yılından sonraki hedefimizi 5 milyon dolar olarak tahmin ediyoruz. Hatay'da faaliyet gösteren sehpa firmaları olarak dünyada belli bir noktaya geldik. Şu anki pazarımızın çoğunluğu Orta Doğu'ya hitap ediyor, hedeflerimizde Avrupa ülkeleri var. Şu an yaklaşık 200 çeşit zigon sehpa modelimiz var. Hatay mobilyasına değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ürettikleri sehpaların mobilya fuarlarında çok beğenildiğini ve ödül aldığını dile getiren Açıkel, "Burada dünyanın birçok ülkesine sehpa üretiyoruz. Ürettiğimiz sehpalar, genellikle Orta Doğu ve iç pazarda talep gören ürünlerdir. Sehpalarımızı genellikle Orta Doğu ülkeleri olan Irak, Filistin, Dubai, Kuveyt, Libya, Lübnan başta olmak üzere toplamda 25 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.