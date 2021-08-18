Üye Girişi
Türkiye'nin zırh çeliğini üreten Miilux OY teknoloji ürünlerini İDEF21'de sergiliyor - Son Dakika

Türkiye'nin zırh çeliğini üreten Miilux OY teknoloji ürünlerini İDEF21'de sergiliyor

18.08.2021 09:43
Türkiye'nin zırh çeliğini üreten Miilux OY teknoloji ürünlerini İDEF21'de sergiliyor, System.String[]

OYAK'ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, son teknoloji ürünlerini IDEF'21 Savunma Sanayi Fuarı'nda sergiliyor.

OYAK'ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, son teknoloji ürünlerini IDEF'21 Savunma Sanayi Fuarı'nda sergiliyor. Yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretip, Türkiye'nin zırh çeliği ihtiyacını karşılayan Miilux OY, yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde organize edilen IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, İstanbul'da bulunan Büyükçekmece'deki fuar ve kongre merkezinde, 17-20 Ağustos tarihlerinde düzenleniyor. Türkiye savunma sanayine zırh çeliği ve aşınmaya dayanıklı çelik üreterek yurt dışına bağımlılığı azaltma hedefiyle üretimini sürdüren Miilux OY, son teknoloji ürünlerini fuar boyunca ziyaretçileri ile buluşturacak.

Türkiye'nin yerli zırh çeliği üretme hedefi doğrultusunda OYAK, 2019 yılında Finlandiya merkezli Miilux OY firmasının çoğunluk hisselerini satın aldı. Satın almayla birlikte OYAK, Finlandiya ve Polonya'daki fabrikalara ilave olarak; Manisa'da da Türkiye'nin ilk ve tek yassı çelik ısıl işlem fabrikasını kurdu. Türkiye'nin zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Miilux OY, Erdemir ve İsdemir tarafından üretilen nitelikli yassı çeliği kullanarak gerçekleştirdiği yıllık 38 bin tonluk üretimle, ülkemize zırh çeliği ithalatını sıfırlama hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

20 yıllık tecrübesi ile en kaliteli zırh çeliğini üretiyor

Şirket, savunma sanayi sektöründe kullanılan zırh çeliği olan Miilux Protection 280T'yi üretiyor. Bu zırh çeliği muharebe tankları, zırhlı muharebe, zırhlı personel taşıyıcıları gibi zırhlı araç tasarımlarında tercih edilen, patlama ve şok dalgalarına karşı dirençli ve yüksek tokluğa özelliklerine sahip. Miilux'un Protection 440T ürünü ise, zırhlı araçların yan duvarlarında ve tabanlarında delinme, darbe ve patlamaya karşı direnç gerektiren uygulamalarda kullanılıyor. Protection 500T ürünü, zırhlı araçların şekillendirme gerektiren parçalarında yan duvar, tavan ve taret kısımlarında kullanılıyor. Miilux Protection 600T ise en yüksek sertliğe sahip zırhlı araç üreticileri tarafından kaynak-büküm yapılmadan add-on ve stand-alone amaçlı mevcut tasarımlarda şekillendirilebilme özelliği sayesinde tercih ediliyor.

Araç üstü ekipman, iş makinaları ve madencilik sektörlerinde damper, kova, ataşman ve konveyör gibi aşınmaya dayanıklı ürün tasarımlarında kullanılan Miilux 400-450-500 ürünleri ile aşınmaya dayanıklı çelik üretimine devam eden Miilux OY, ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelikler konusundaki Ar-Ge çalışmalarına ise devam ediyor.

Yerli üretimle ülke ekonomisine katkı sağlayan Miilux OY, ihracatını da artıracak

Türkiye'nin zırh çeliği dahil tüm yüksek mukavemetli çelik ihtiyacını, dış kaynaklara gerek kalmadan karşılayabilecek durumda olan Miilux OY, OYAK'ın global vizyonu çerçevesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüme hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'de de BMC, Otokar, FNSS, Nurol Makina, Katmerciler, Roketsan, Aselsan gibi savunma sanayinin lider şirketlerine ürün sağlayan Miilux OY, Almanya, Ukrayna, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Pakistan, Güney Afrika ve Nijerya gibi ülkelerin ihracat pazarında yer alarak da yurt dışı pazarında gücünü artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Miilux OY'un standı, IDEF'21 Savunma Sanayi Fuarı'nda 7. Hol 710 A alanında, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL

Türkiye'nin zırh çeliğini üreten Miilux OY teknoloji ürünlerini İDEF21'de sergiliyor
Türkiye'nin zırh çeliğini üreten Miilux OY teknoloji ürünlerini İDEF21'de sergiliyor
Türkiye'nin zırh çeliğini üreten Miilux OY teknoloji ürünlerini İDEF21'de sergiliyor
Türkiye'nin zırh çeliğini üreten Miilux OY teknoloji ürünlerini İDEF21'de sergiliyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Savunma Sanayi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin zırh çeliğini üreten Miilux OY teknoloji ürünlerini İDEF21'de sergiliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor 10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü 10:09 Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani 09:51 Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı 09:02 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü 07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü
İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili 22:58 Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili

Son Dakika Haberleri
10:48 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu
10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
10:32 Şaşkınlık yaratan olay! 2 metrelik tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı
10:09 Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı
10:08 Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü
09:53 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti
09:51 Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış
09:41 Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
09:01 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
08:59 Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu         
10:49
57 yaşındaki Hülya Avşar denizde şov yaptı 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde şov yaptı         
10:14
Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı         
10:09
Eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakayı ele verdi Eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakayı ele verdi         
09:53
Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı         
09:42
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü         
21:21
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza         
20:54
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 11:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin zırh çeliğini üreten Miilux OY teknoloji ürünlerini İDEF21'de sergiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement