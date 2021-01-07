Türkiye'nin Zirvesi Ağrı Dağı'nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları - Son Dakika

Türkiye'nin Zirvesi Ağrı Dağı'nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları

07.01.2021 10:03
Türkiye'nin Zirvesi Ağrı Dağı'nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sosyal medya ve farklı platformlardan paylaştığı 'Bir Hayalim Var' adlı yazısı gerçeğe dönüşerek hayat buluyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sosyal medya ve farklı platformlardan paylaştığı 'Bir Hayalim Var' adlı yazısı gerçeğe dönüşerek hayat buluyor.

Belediye Başkanı Sayan'ın Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve yöneticilerine anlattığı fikri, projeye dönüştürülmek yapılacak yarışma ile ihaleye çıkarılacak.

Ağrı Belediyesi toplantı salonunda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yetkilileri ve belediye teknik ekibi ile bir araya gelen Belediye Başkanı Savcı Sayan yürütülecek süreç ile alakalı istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yıllardır kafasında kurguladığı bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını belirten Başkan Sayan şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere seçime başladığımız günden beri kafamızda şekillenen bir projeden bahsediyorduk. Büyük Ağrı Dağı projesi, bu bizim içinde Türkiye içinde önemli bir projeydi. Geldiğim günden beri bu proje üzerine hem çalışma yürüttük, hem de her platformda bunu dile getirdik. Büyük Ağrı Dağı projesi Türkiye'nin ekonomisine katkı yapacak ağrıyı birinci sınıf iller arasına katacak büyük bir proje. Bizim hayalimiz şu, siz uçakla havaalanına indiğinizde, bu kafileyi alıp Ağrı Dağı'nın eteğine götüreceğiz. Orada Doğubayazıt'ın eski evleri, paintball yerleri, doğa yürüyüşü, hobi bahçeleri olacak. Akabinde ağrı dağının muhtelif yerlerine kayak pistleri, 4 bin metrede Hz.Nuh'un gemisinin maketi, o geminin içine dünyanın ve Türkiye'nin sayılı kafe ve restoranları, bungalov tipi evler olacak. Orada oturup o kafelerde yiyip içerek orayı dünyaya servis edecek. Daha sonra İshak Paşa Sarayını ziyaret, Ahmed-i Hani türbesi, Beyazıt camii, Meteor Çukuru, mağara ve kaleleri gezecekler. Yorgunluklarını atmak için Diyadin kaplıcasına gidip dinlenecek ve yüzecekler. Balık Gölü'nün kırmızı pullu alabalıklarını yiyecekler. Ayrıca iç hat dediğimiz tren hattı ile Ardahan, Iğdır Kars ve Erzurum'u gezebilecekler. Dönüş yolunda ağrıda yapılacak büyük Hz.Nuh'un müzesini gezerek tatillerini tamamlayacaklar. Avusturya dağlarından 100 milyar dolarlık gelir elde ediyor, ben inanıyorum ki biz projeden belki 200 milyar dolar kazanacağız. Biz bunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a anlattık, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'e ilettik, çok beğenildi. Biz bu düşüncenin proje ihalesini yaparak en çok beğenilen projeyi içinden seçeceğiz. Katkılarından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'e ve çalışma ekibine Ağrılılar adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Türkiye'nin Zirvesi Ağrı Dağı'nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları
Türkiye'nin Zirvesi Ağrı Dağı'nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları

Savcı Sayan, Türkiye, Savcı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Zirvesi Ağrı Dağı'nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları - Son Dakika


Son Dakika

ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi
ABD karıştı dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
Kongre binası baskını sırasında Trump'ın belalısı Pelosi'nin ofisinin de yağmalandığı ortaya çıktı Kongre binası baskını sırasında Trump'ın belalısı Pelosi'nin ofisinin de yağmalandığı ortaya çıktı         
10:34
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı         
09:54
Önce apar topar evlerinden oldular, ardından eşyaları çalındı! Boş binalardaki hırsızlar mahalleliyi canından bezdirdi Önce apar topar evlerinden oldular, ardından eşyaları çalındı! Boş binalardaki hırsızlar mahalleliyi canından bezdirdi         
09:34
Komşuların Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı         
09:14
Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı         
08:58
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 11:07:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Zirvesi Ağrı Dağı'nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei