Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı "şapka taktı" - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan bulut, görenlerde "dağ şapka taktı" düşüncesini uyandırdı.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla zirvesinden eteklerine kadar beyaz örtüyle kaplandı.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerde de doyumsuz manzaralar sunan Ağrı Dağı'nın zirvesi, beyaz bir bulutla kaplandı.

Halk arasında "Ağrı Dağı şapka taktı" sözleriyle nitelendirilen bu durum, güzel görüntülere sahne oldu.