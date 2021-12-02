Türkiye'nin zirvesindeki Ağrı Dağı eteklerine kadar beyaza büründü - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, kar yağışıyla eteklerine kadar beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar, Türkiye'nin zirvesi olan ve Ağrı ile Iğdır arasında yer alan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda da etkisini gösterdi.

Mevsimin ilk kar yağışının 21 Ağustos'ta etkili olduğu dağ, dün yağan kar ile zirvesinden eteklerine kadar beyaz örtüyle kaplandı.

Genellikle zirvesinden kar eksik olmayan Ağrı Dağı'nın yanı sıra Iğdır'daki Aras Dağları da beyaza büründü.

Bölgedeki kar yağışı nedeniyle kentteki 2 köy yolu ulaşıma kapandı.