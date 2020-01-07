Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin: "Hesaptaki paraya, işlem bitinceye kadar hiçbir kimse... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin: 'Hesaptaki paraya, işlem bitinceye kadar hiçbir kimse... - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin: "Hesaptaki paraya, işlem bitinceye kadar hiçbir kimse...

6 saat önce

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, "Zaman zaman tarafları mağdur eden dolandırıcılıklar yaşandığı görünüyor.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin:

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, "Zaman zaman tarafları mağdur eden dolandırıcılıklar yaşandığı görünüyor. Örneğin; EFT yapıldığı söyleniyor, daha sonradan bakıldığında hesapta para olmadığı görünüyor. Ayrıca nakit para taşımanın getirdiği riskleri de bu sistem ortadan kaldıracak. Sistem 1 Şubat itibariyle hizmete açılacak" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında 'Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliği'nin yetkilendirilmesine yönelik protokol anlaşmasının ardından Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, açıklamalarda bulundu.


Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin, 'Güvenli Ödeme Sistemi'nin işleyişi ve tarafların yapması gerekenler konusuna açıklık getirdi. Cin, alım satım işlemi tamamlanana kadar alıcının ödeyeceği paranın emanet bir hesapta bekletileceğini belirterek, "Biliyorsunuz 2'nci el araç alım satımları noterliklerde yapılıyor. Noterliklerde yapılan araç alım satımlarında bugüne kadar elden nakit ödeme, banka havalesi gibi uygulamalarla ödeme yapılıyordu. Taraflar isterse bu tür ödemeler ortadan kalkacak. Bu konuda Merkez Bankası denetimli ödeme kuruluşları ya da bankalar sistem içinde yer alacaklar. Alıcı, bu sisteme başvurusunu yapacak, miktarı belirleyecek ve belirlediği miktar alıcının hesabından, emanet hesaba bloke edilecek. O hesaptaki paraya, işlem bitinceye kadar hiçbir kimse müdahale edemeyecek. Daha sonra noterliğe gelecekler, noterde alım satım işlemi gerçekleşecek. İşlem bittikten sonra noter, aracı kuruluşa, ödeme yapan kuruluşa, işlemin bittiğini sistem üzerinden bilgilendirecek. Aracı kuruluş da o hesaptaki parayı, satıcının hesabına aktaracak. Sistem böyle işleyecek" ifadelerini kullandı.


Sistemin kullanılmasının zorunlu olmadığını söyleyen Cin, alım satım işlemleri sırasında sistem kullanılırsa; dolandırıcılık ve nakit para taşıma riskinin ortadan kalkacağını aktardı. Sistemin 1 Şubat itibariyle hizmete açılacağının haberini veren Cin, "Sisteme katılım zorunlu değil, isteğe bağlı olacak. Temel amaç dolandırıcılığın önüne geçmek. Adalet Bakanı da açıklamıştı, zaman zaman bu tür işlemlerde, günde yaklaşık 30 bin işlem yapılıyor. Yılda da 8-9 milyon işlem yapılıyor. Zaman zaman tarafları mağdur eden dolandırıcılıklar yaşandığı görünüyor. Örneğin; EFT yapıldığı söyleniyor, daha sonradan bakıldığında hesapta para olmadığı görünüyor. Ayrıca nakit para taşımanın getirdiği riskleri de bu sistem ortadan kaldıracak. Sitem 1 Şubat itibariyle hizmete açılacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye geçen yıl en fazla İtalya'ya fındık sattı
Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesi Esad'ı ziyaret etti

Son Dakika Haberleri
18:48 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
16:58 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi
16:25 Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:51:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin: "Hesaptaki paraya, işlem bitinceye kadar hiçbir kimse... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]