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Türkiye Noterler Birliğinin Olağan Kongresi başladı - Son Dakika

Türkiye Noterler Birliğinin Olağan Kongresi başladı

04.11.2021 13:03

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yargının üzerindeki yükü hafifletmeye talip olduklarını, yargılamayı gerektirmeyen çekişmesiz tüm hizmetlerin noterler tarafından verilebileceğine inandıklarını söyledi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yargının üzerindeki yükü hafifletmeye talip olduklarını, yargılamayı gerektirmeyen çekişmesiz tüm hizmetlerin noterler tarafından verilebileceğine inandıklarını söyledi.

Cin, Türkiye Noterler Birliğinin Birleştirilmiş 49. ve 50. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, noterlerin verilen görevleri titizlikle yerine getirdiğini, hukuki işlemleri güvenli şekilde gerçekleştirdiğini belirtti.

Adaletin tesisine de katkı sunduklarını dile getiren Cin, Kovid-19 sürecinde noterlerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Dursun Cin, teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini ve yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Çekişmesiz yargıda noterlerin görevlendirilmesinin kamu yararına olacağının altını çizen Cin, bazı çekişmesiz yargı işlerine talip olduklarını kaydetti.

Mahkemelerin iş yükünün her geçen gün arttığını ifade eden Cin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her bir noktasında hizmet veren 2 bin 40 noterliğimiz ve 1768 noterimiz ile yargının üzerindeki yükü önemli ölçüde hafifletmeye talibiz. Miras ve aile hukuku da dahil olmak üzere adalet sisteminde yargılamayı gerektirmeyen çekişmesiz tüm hizmetlerin noterler tarafından verilebileceğine inanıyoruz. 2011'deki yasal değişiklikle noterler tarafından yapılmaya başlanan mirasçılık belgesi ve terk ihtarnamesine ilişkin çekişmesiz işlemlerde noterler olarak geldiğimiz nokta ile yakaladığımız başarı tartışmasız bir şekilde ortadadır."

Cin, icra dairelerinde de ağır bir iş yükü olduğunu, icra takiplerine ilişkin ödeme emirlerinin noterlerce gönderilmesinin olumsuzlukların önüne geçebileceğini kaydetti.

Noterlerin yürüttükleri hizmetlerde tarafsız, bağımsız ve eşit davranma özelliğine sahip olduğuna işaret eden Cin, "Anlaşmalı boşanmaların uluslararası uygulamalarda görüldüğü üzere noterlerde yapılması, sorunların anlaşılması, tespiti ve çözüm üretilmesi bakımından alternatif uyuşmazlık çözümleri için önem taşımaktadır." diye konuştu.

Dursun Cin, ayrıca kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazların devri ve üzerlerindeki ayni hak tesisinin hukukçu olan noterler tarafından yapılmasının önemli bir tedbir olacağına, uyuşmazlıkları aza indireceğine inandıklarını bildirdi.

"Noterler kutsal bir meslek icra ediyor"

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Kovid-19 sürecinde de noterlerin mesaisinin devam ettiğini, zor bir dönemde vatandaşlara hizmeti sürdürdüklerini belirtti.

Yapılan anketlerin insanların noterlik mesleğine ve noterlere güvendiğini ortaya koyduğunu vurgulayan Öztatar, noterlerin kutsal bir meslek icra ettiğini dile getirdi. Hakan Öztatar, "Noterler insana dokunuyor, insanların sorunlarını çözüyor ve onlara yardımcı oluyor." dedi.

Noterlerin yılda yaklaşık 30 milyon işlem yaptığını anlatan Öztatar, özverili çalışmalarından dolayı noterlere teşekkür etti.

Kongreye Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, bazı milletvekilleri, yüksek yargı üyeleri ve noterler katıldı.

Türkiye Noterler Birliğinin 49. ve 50. Kongresi dört gün sürecek. Pazar günü yapılacak seçimle Türkiye Noterler Birliğinin yeni yönetim kurulu belirlenecek.

Türkiye Noterler Birliğinin Olağan Kongresi başladı
Türkiye Noterler Birliğinin Olağan Kongresi başladı
Türkiye Noterler Birliğinin Olağan Kongresi başladı
Türkiye Noterler Birliğinin Olağan Kongresi başladı
Türkiye Noterler Birliğinin Olağan Kongresi başladı

Türkiye, Adalet, Kamu, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Noterler Birliğinin Olağan Kongresi başladı - Son Dakika


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