Türkiye Nüfusu 82 Milyonu Geçti (2)

Türkiye
nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul
, 15 milyon 67 bin 724 ile en çok nüfusa sahip il olmayı sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.
Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 503 bin 985 ile Ankara
, 4 milyon 320 bin 519 ile İzmir
, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa
ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya
izledi. Bayburt
ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.
Ortanca yaş yükseldi
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, geçen yıl 32'ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken kadınlarda 32,7 olarak belirlendi.
Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 40,3 ile Sinop
, 39,9 ile Balıkesir
ve 39,6 ile Giresun
, en düşük olduğu iller sırasıyla 19,8 ile Şanlıurfa
, 20,7 ile Şırnak
, 21,4 ile Ağrı
olarak kaydedildi.
Çalışma çağındaki nüfus arttı
Türkiye'de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,4, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.
Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2017'ye göre 2 kişi artarak 107 kişiye yükseldi.
İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 528 kişiyle Kocaeli
ve 360 kişiyle İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılki gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli
oldu.
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya
'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova
'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.
2017-2018 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
| İl
| Toplam
| 2017
| 2018
|Toplam
|80.810.525
|82.003.882
|Adana
|2.216.475
|2.220.125
|Adıyaman
| 615.076
| 624.513
|Afyonkarahisar
| 715.693
| 725.568
|Ağrı
| 536.285
| 539.657
|Amasya
| 329.888
| 337.508
|Ankara
|5.445.026
|5.503.985
|Antalya
|2.364.396
|2.426.356
|Artvin
| 166.143
| 174.010
|Aydın
|1.080.839
|1.097.746
|Balıkesir
|1.204.824
|1.226.575
|Bilecik
| 221.693
| 223.448
|Bingöl
| 273.354
| 281.205
|Bitlis
| 341.474
| 349.396
|Bolu
| 303.184
| 311.810
|Burdur
| 264,779
| 269.926
|Bursa
|2.936.803
|2.994.521
|Çanakkale
| 530.417
| 540.662
|Çankırı
| 186.074
| 216.362
|Çorum
| 528.422
| 536.483
|Denizli
|1.018.735
|1.027.782
|Diyarbakır
|1.699.901
|1.732.396
|Edirne
| 406.855
| 411.528
|Elazığ
| 583.671
| 595.638
|Erzincan
| 231.511
| 236.034
|Erzurum
| 760.476
| 767.848
|Eskişehir
| 860.620
| 871.187
|Gaziantep
|2.005.515
|2.028.563
|Giresun
| 437.393
| 453.912
|Gümüşhane
| 170.173
| 162.748
|Hakkari
| 275.761
| 286.470
|Hatay
|1.575.226
|1.609.856
|Isparta
| 433.830
| 441.412
|Mersin
|1.793.931
|1.814.468
|İstanbul
|15.029.231
|15.067.724
|İzmir
|4.279.677
|4.320.519
|Kars
| 287.654
| 288.878
|Kastamonu
| 372.373
| 383.373
|Kayseri
|1.376.722
|1.389.680
|Kırklareli
| 356.050
| 360.860
|Kırşehir
| 234.529
| 241.868
|Kocaeli
|1.883.270
|1.906.391
|Konya
|2.180.149
|2.205.609
|Kütahya
| 572.256
| 577.941
|Malatya
| 786.676
| 797.036
|Manisa
|1.413.041
|1.429.643
|Kahramanmaraş
|1.127.623
|1.144.851
|Mardin
| 809.719
| 829.195
|Muğla
| 938.751
| 967.487
|Muş
| 404.544
| 407.992
|Nevşehir
| 292.365
| 298.339
|Niğde
| 352.727
| 364.707
|Ordu
| 742.341
| 771.932
|Rize
| 331.041
| 348.608
|Sakarya
| 990.214
|1.010.700
|Samsun
|1.312.990
|1.335.716
|Siirt
| 324.394
| 331.670
|Sinop
| 207.427
| 219.733
|Sivas
| 621.301
| 646.608
|Tekirdağ
|1.005.463
|1.029.927
|Tokat
| 602.086
| 612.646
|Trabzon
| 786.326
| 807.903
|Tunceli
| 82.498
| 88.198
|Şanlıurfa
|1.985.753
|2.035.809
|Uşak
| 364.971
| 367.514
|Van
|1.106.891
|1.123.784
|Yozgat
| 418.650
| 424.981
|Zonguldak
| 596.892
| 599.698
|Aksaray
| 402.404
| 412.172
|Bayburt
| 80.417
| 82.274
|Karaman
| 246.672
| 251.913
|Kırıkkale
| 278.749
| 286.602
|Batman
| 585.252
| 599.103
|Şırnak
| 503.236
| 524.190
|Bartın
| 193.577
| 198.999
|Ardahan
| 97.096
| 98.907
|Iğdır
| 194.775
| 197.456
|Yalova
| 251.203
| 262.234
|Karabük
| 244.453
| 248.014
|Kilis
| 136.319
| 142.541
|Osmaniye
| 527.724
| 534.415
|Düzce
| 377.610
| 387.844
(Bitti)