Son Dakika Haberleri: Türkiye Nüfusu 82 Milyonu Geçti (2)

Türkiye Nüfusu 82 Milyonu Geçti (2)

1 saat önce

Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 ile en çok nüfusa sahip il olmayı sürdürdü.

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Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 ile en çok nüfusa sahip il olmayı sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 503 bin 985 ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya izledi. Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.

Ortanca yaş yükseldi

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, geçen yıl 32'ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken kadınlarda 32,7 olarak belirlendi.

Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun, en düşük olduğu iller sırasıyla 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak, 21,4 ile Ağrı olarak kaydedildi.

Çalışma çağındaki nüfus arttı

Türkiye'de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,4, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2017'ye göre 2 kişi artarak 107 kişiye yükseldi.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 528 kişiyle Kocaeli ve 360 kişiyle İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılki gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

2017-2018 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İl

 Toplam
2017 2018
Toplam 80.810.525 82.003.882
Adana 2.216.475 2.220.125
Adıyaman 615.076 624.513
Afyonkarahisar 715.693 725.568
Ağrı 536.285 539.657
Amasya 329.888 337.508
Ankara 5.445.026 5.503.985
Antalya 2.364.396 2.426.356
Artvin 166.143 174.010
Aydın 1.080.839 1.097.746
Balıkesir 1.204.824 1.226.575
Bilecik 221.693 223.448
Bingöl 273.354 281.205
Bitlis 341.474 349.396
Bolu 303.184 311.810
Burdur 264,779 269.926
Bursa 2.936.803 2.994.521
Çanakkale 530.417 540.662
Çankırı 186.074 216.362
Çorum 528.422 536.483
Denizli 1.018.735 1.027.782
Diyarbakır 1.699.901 1.732.396
Edirne 406.855 411.528
Elazığ 583.671 595.638
Erzincan 231.511 236.034
Erzurum 760.476 767.848
Eskişehir 860.620 871.187
Gaziantep 2.005.515 2.028.563
Giresun 437.393 453.912
Gümüşhane 170.173 162.748
Hakkari 275.761 286.470
Hatay 1.575.226 1.609.856
Isparta 433.830 441.412
Mersin 1.793.931 1.814.468
İstanbul 15.029.231 15.067.724
İzmir 4.279.677 4.320.519
Kars 287.654 288.878
Kastamonu 372.373 383.373
Kayseri 1.376.722 1.389.680
Kırklareli 356.050 360.860
Kırşehir 234.529 241.868
Kocaeli 1.883.270 1.906.391
Konya 2.180.149 2.205.609
Kütahya 572.256 577.941
Malatya 786.676 797.036
Manisa 1.413.041 1.429.643
Kahramanmaraş 1.127.623 1.144.851
Mardin 809.719 829.195
Muğla 938.751 967.487
Muş 404.544 407.992
Nevşehir 292.365 298.339
Niğde 352.727 364.707
Ordu 742.341 771.932
Rize 331.041 348.608
Sakarya 990.214 1.010.700
Samsun 1.312.990 1.335.716
Siirt 324.394 331.670
Sinop 207.427 219.733
Sivas 621.301 646.608
Tekirdağ 1.005.463 1.029.927
Tokat 602.086 612.646
Trabzon 786.326 807.903
Tunceli 82.498 88.198
Şanlıurfa 1.985.753 2.035.809
Uşak 364.971 367.514
Van 1.106.891 1.123.784
Yozgat 418.650 424.981
Zonguldak 596.892 599.698
Aksaray 402.404 412.172
Bayburt 80.417 82.274
Karaman 246.672 251.913
Kırıkkale 278.749 286.602
Batman 585.252 599.103
Şırnak 503.236 524.190
Bartın 193.577 198.999
Ardahan 97.096 98.907
Iğdır 194.775 197.456
Yalova 251.203 262.234
Karabük 244.453 248.014
Kilis 136.319 142.541
Osmaniye 527.724 534.415
Düzce 377.610 387.844
(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:48 Kaynak: AA

İzmir, İstanbul, Türkiye, Güncel
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